Výhra hostů se ale nerodila lehce. Jakubčovicím se totiž s nimi dlouho dařilo držet krok. Celek z Novojičínska vedl 2:1. Zlínští vysokoškoláci potom sice otočili stav na 2:3 a 3:5, domácí ovšem v závěru první půle Richtárikem a Murinem vyrovnali na 5:5.

V druhém dějství už si tým z krajského města vývoj střetnutí pohlídal a duel dovedl k předpokládanému vítězství. Devátou branku Zlína dokonce vstřelil v předposlední minutě při power play Jakubčovic gólman Vitásek.

,,Po prohře Žabinských Vlků v Třinci a případném zaváhání Vyškova proti Olomouci jsme se mohli v případě úspěchu v Jakubčovicích posunout na druhé místo v tabulce,“ lákalo kapitána a brankáře hostů Romana Vitáska.

To se Zlínu však nepodařilo. Vyškov lídra z Olomouce porazil.

,,V prvním poločase jsme dělali chyby v defenzívě. Až ve druhém dějství se náš herní projev zlepšil. Zrychlili jsme přechod do útoku a Severomoravany jsme překonávali kombinací. Dařila se nám i finální přihrávka. V závěru zápasu jsme byli také fyzicky zdatnějším mužstvem. Bylo vidět, že máme víc odtrénovaných hodin, než bojovný domácí kolektiv,“ radoval se ze skalpu dalšího druholigového soupeře zlínský kapitán.

Ten ještě vyzdvihl výkon Pavla Krajče mladšího. ,,Pavel dal v zápase dvě branky a další čtyři góly přihrál. Kromě toho ještě tvořil naši hru,“ chválil svého spoluhráče Roman Vitásek.

V tabulce se po 20. kole Zlín posunul na třetí místo.

Do konce soutěže zbývá odehrát ještě dvě kola. V neděli 8. března se zlínský tým představí doma proti Vyškovu a v pátek 13. března budou reprezentanti Baťovy univerzity hrát v Jeseníku.

JAKUBČOVICE – VŠSK FUTSAL ZLÍN 5:9 (5:5)

Branky Zlína: Lendler 2, Pavel Krajča ml. 2, Torma 2, Foral, Kašík, Vitásek.

Sestava: Vitásek – Pavel Krajča ml., Kašík, Foral, Lendler, Juhás, Torma, Tomaštík. Vedoucí mužstva: Pavel Krajča st..

V PŘÍMÉM SOUBOJI O DRUHÉ MÍSTO POSTAVÍ ZLÍNSKÝ TÝM TAKTIKU NA ZAJIŠTĚNÉ OBRANĚ A RYCHLÝCH PROTIÚTOCÍCH

Poslední domácí duel v letošní sezoně odehrají druholigoví futsalisté Zlína o víkendu. Ve sportovní hale Datart vyzvou mužstvo z Vyškova. Nedělní utkání začíná ve 20 hodin.

V důležitém souboji se bude bojovat o čelo tabulky. Pokud reprezentanti Baťovy univerzity střetnutí zvládnou, tak mají velkou naději na zisk druhého místa v soutěži.

,,Jihomoravané, jejichž herní styl je založený na ofenzivním futsalu, mají velmi kvalitní tým, který po zásluze bojuje o přední příčky v tabulce. Jejich největší oporou je výborný střelec a stálice týmu Milan Ševčík. Dalšími tahouny jsou Matěj Rozehnal, Ondřej Nový a Sebastián Palla,“ letmo představil nedělního soupeře zlínský brankář a kapitán Roman Vitásek.

Jeho kolektiv půjde do zápasu se stejnou taktikou, jako v listopadovém utkání na vyškovské palubovce, kde futsaloví vysokoškoláci z krajského města vyhráli 4:2. Zvítězit samozřejmě chtějí i v odvetě na domácí ploše.

,,To znamená, že budeme hrát ze zajištěné obrany a vyrážet do rychlých protiútoků. Pomoct by nám měly i standardní situace. Důležité také bude, abychom nedělali zbytečné chyby a proměňovali šance,“ spřádá plány Vitásek.