Na zlínském Stadionu Mládeže se Golemové postaví soupeři, kterého už letos porazili. V prvním utkání na půdě Brna totiž Golemové zvítězili poměrem 35:8, což jim dává určitou psychologickou výhodu.

„Nejdůležitější je udržet soustředění. Poslední dobou už v kabině rezonuje náš postup do Bronze Bowlu, ale musíme si uvědomit, že Brno je nevyzpytatelný soupeř, kterému jde o všechno,“ říká Filip Čech, hlavní trenér Zlín Golems a vedoucí týmu. „Nesmíme nic nechat náhodě a nastoupit do zápasu s tím nejlepším co máme,“ burcuje Čech.

Kromě samotného utkání se diváci mohou těšit i na vystoupení týmu půvabných roztleskávaček Golems Cheerleaders.