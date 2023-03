Hostům z Moravy to tentokrát nevyhovovalo, na úřadujícího mistra prostě a jednoduše nestačili.

Ještě v loňské sezoně přitom nastupovali proti „B-týmu“ Říčan, ten byl sjednocený s mužstvem Iuridici. Už proti nim svěřenci Petra Juříka sváděli vyrovnané boje. „Částečně za ně hráli i někteří kluci z „A“ Říčan. Nikdy však všichni pohromadě,“ upřesnil Juřík.

V sobotu se zprvu sváděla vyrovnaná bitva, ve 22. minutě to bylo jen 5:0. „Ještě jsme to drželi, bohužel nám nevyšla pětiminutovka, během které jsme obdrželi tři pětky. Hra se pak sesypala,“ mrzelo lodivoda lavičky. „Sami jsme v první půli měli nějaké šance, skóre ještě mohlo vypadat jinak. Bohužel…“ odmčel se na vteřinu.

Druhých 40 minut bylo ještě trpčích, favorit zapsal dalších 54 bodů, z čehož vznikl tento debakl. „Myslím si, že na týmu to žádné stopy nezanechá, kluci to berou tak, že to prostě byly Říčany,“ hodlá Juřík co nejrychleji zapomenout na tento zápas. „Už v sobotu nás čeká Vyškov, se kterým jsme v generálce hráli relativně vyrovnaně. Snad to tak bude i nyní,“ cílí na víkendový zápas, který začíná ve Zlíně už v 11.00 hodin.

Svěřenci Petra Juříka se v domácím ligovém duelu představí poprvé od začátku loňského června, kdy před vlastními fanoušky udolali Přelouč 26:24, díky čemuž slavili návrat do nejvyšší soutěže.

Kádr se od té doby moc neproměnil. Vedení se při ohlížení za posilami dívalo po zahraničních akvizicích. „Přišli k nám dva Jihoafričané. Legae Sethokgoe na podzim působil v Petrovicích, Chris Brand pracuje ve Zlíně, do Prahy teď vinou nemoci neodcestoval,“ nastínil Juřík.

Mužstvo se ještě mohlo navýšit o dva Gruzínce. S nimi to ovšem nevyšlo. „Měli jsme je rozjednané, vydrželi u nás jen dva dny. I vinou špatné jazykové bariéry, pořádně neuměli ani anglicky. Nakonec skončili ve Slavii. Říkala, že v tom prsty nemá, každopádně nám je přetáhla. Nic s tím nenaděláme,“ prohodí rukama kouč Zlína.

Odchody řešit nemuseli, po posilách však stále ještě pošilhávají. „Extraligu bude těžké udržet, soutěž se zužuje z osmi týmů na šest, automaticky tak padají dvě mužstva. Pátý a šestý tým čeká baráž. Náročné to nebude jen pro nás, ale i další mužstva,“ tuší Petr Juřík.

A co samotná budoucnost hrajícího tenéra? „Nehrál jsem už ani na podzim, nemám to v plánu ani teď. Stojí za tím zdravotní důvody. Změnit by to maximálně mohla nějaká větší marodka," uzavřel.