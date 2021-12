Její výsledky na atletickém oválu sice již nestačí na umístění na samém vrcholu, ale letošní medaile z halového MČR a čtvrté místo pod otevřeným nebem na trati 800 metrů ukazují, že rozhodně nepatří do starého železa… „Až se jednou vzbudím a řeknu si, že už se mi nechce, tak toho nechám,“ s úsměvem poznamenala úspěšná zlínská atletka.

Jak hodnotíte končící sezonu?

Nejvíc mě potěšila únorová medaile z halového MČR v atletice na 800 m. Hodně jsem se těšila na republikové mistrovství, které se uskutečnilo doma, ve Zlíně. Měla jsem radost z toho, že mě mohla přijít povzbudit spousta známých a rodina. Sice mě trochu mrzela jen bramborová medaile, ale množství fanoušků zklamání rychle zahnalo. V této sezoně jsem absolvovala také hodně závodů, ve kterých jsem byla v pozici vodičky, neboli zajíce. Tuhle roli si vždy opravdu užívám.

Jak jste si letos užila oslavu 40. narozenin?

Na velké oslavy si moc nepotrpím, navíc i covid a opatření s ním spojená byly proti. Manžel měl také letos kulaté narozeniny (50), proto jsme si nadělili společný dárek, pěknou dovolenou.

Letos jste se vedle vaší atletiky věnovala i aquatlonu a plavání. Proč, co si od toho slibujete?

Každoročně během podzimu doplňuji běžecké tréninky o tréninky plavecké. Potřebuji si od běhu trochu odpočinout fyzicky i psychicky. V aquatlonu jsem startovala, protože byl ve Zlíně, byl to pro mne jen trénink. Svou plaveckou část sezony obvykle ukončím na tradiční Vánoční ceně ve Zlíně, na které jsem startovala poprvé asi ve 12 letech. Líbí se mi, že se postavím na start vedle svých současných a bývalých žáků, navíc si zavzpomínám na dobu, kdy jsem byla já malá plavkyně. V letošním roce jsem navíc chtěla plavat tak dobře, abych se kvalifikovala na MČR v plavání, a to se mi povedlo. Je to pěkná tečka za rokem, ve kterém jsem oslavila už 40 let.

MČR v plavání startuje ve čtvrtek. Na jakých tratích se představíte a jaké máte ambice?

Poplavu 200 a 100 metrů znak a také 50metrový úsek motýl. Chtěla bych ještě trochu zlepšit časy, které jsem zaplavala před pár týdny, ale mám obavy, že už se mi to nepovede. Přibylo totiž běžeckých tréninků, plavání už musí pomalu ustupovat. Budu ale bojovat ze všech sil, ale netroufnu si říct, na jaké pořadí mé výsledky budou stačit. Za dobu, co se věnuji atletice, už poznám, jakou mám formu, ale v plavání je to pro mne těžké. Jeden až dva závody za rok, to není mnoho.

Jak dlouho se dá ještě na této vrcholové úrovni sportovat?

Dokud mě bude bavit závodit. Doufám, že sportu se budu věnovat ještě spoustu let, jestli bude vrcholový, není důležité, až se jednou vzbudím a řeknu si, že už se mi nechce, tak toho nechám.

Trénujete, učíte na základní škole, staráte se o rodinu. Váš den má více než 24 hodin?

Plavat chodím ráno v 6, takže spát chodíme doma opravdu brzy. Den musím mít dobře naplánovaný nejen já, ale celá naše rodina, manžel i syn. Bez pomoci a tolerance by to nešlo. Samozřejmě si musíme stanovit priority.

Blíží se Vánoce. Už máte napečeno, vše připraveno?

Vánoce mezi priority u nás doma moc nepatří. Nějaké dárky už mám, jiné alespoň vymyšlené. Stromeček má na starost manžel, cukroví babička a já upeču vaječný koňak. K pěkné sváteční atmosféře nepotřebujeme mnoho.

Jaké sportovní vrcholy vás čekají v příštím roce?

Budu se připravovat hlavně na atletický šampionát, a když se mi bude chtít, přidám zase nějaké disciplíny z jiných sportů…