„Už skoro před rokem jsme se s manželem a trenérem v jedné osobě rozhodli, že sezona 2023 bude ta poslední. Protože jsem ale před nedávnem dostala nabídku na změnu zaměstnání, tak to byl pro mě impuls, abych toho ve svém životě změnila více,“ přiznala 41letá pětinásobná česká šampionka v běhu na 800 metrů a také účastnice halového ME (2017). „S atletikou jsem začala pozdě, v pětadvaceti letech, do 19 let jsem jenom plavala. Jsem ale hrdá, co jsem za poslední roky dokázala, konce kariéry nelituji!“ pousmála se půlkařka Hálová, manželka a maminka 12letého Matúše.

A její poslední vzkaz? „Děkuji všem, kteří mi fandili!“

Kdy zásadní rozhodnutí ve vás dozrálo?

Po konci každé letní sezony jsme si s trenérem kladli otázku, jestli se budu dále naplno závodit. Mnohokrát jsem byla na pochybách a nechávala jsem své rozhodnutí až na poslední chvíli, to znamená do okamžiku, kdy jsem musela začít pořádně makat, abych mohla podávat kvalitní výkony v další sezoně. Jak již jsem říkala, impulzem skončit byla nyní nová práce.

Máte to dobře promyšlené?

Moc dobře. Už mám i dost bolístek, které mě omezují a brání mi připravovat se na sto procent. Nemohla bych být už jen několikátá v pořadí, trenér vyžaduje maximální nasazení a toho už nejsem ve svém věku schopná.

Jak rozhodnutí přijalo okolí?

Mí nejbližší s mým rozhodnutím souhlasí. Atleti a atletky (i jejich trenéři) tomu ale moc nemůžou uvěřit. Mnoho z nich mě přesvědčovalo, abych si to ještě rozmyslela. Už si na mě za tu spoustu let zvykli.

Zlínská kolová titul neobhájila, ale má cenný kov!

Nedávno ohlásila konec i Barbora Špotáková. Je to náhoda?

Úplná náhoda to není, protože jsme stejně staré, stejný ročník je i tenista Roger Federer, který také končí svou kariéru profesionálního sportovce. Stejný ročník je i Serena Williams, která skončila tuším před rokem. Věk nezastavíme, nikdo z nás.

S Bárou Špotákovou jsme se několikrát potkaly na závodech, jednou mi řekla, že mě obdivuje, za to, jak zvládám sport, rodinu a k tomu práci.

Který úspěch považujete ve své atletické kariéře za největší?

Největším úspěchem pro mne pochopitelně byl start na halovém mistrovství Evropy a na mistrovství Evropy družstev. Cením si však všech svých výkony, všech medailí z mistrovství republiky i všech oddílových rekordů, které držím.

Nelitujete, že jste začala s atletikou relativně pozdě?

Mnohokrát nás s trenérem napadlo, co by bylo, kdybych začala běhat dříve…. Ale to se nikdy nedozvíme. Myslím, že není úplnou jistotou, že bych dosáhla větších úspěchů. Kdybych začala dříve, netrénoval by mě Martin a celý můj úspěch je naším společným úspěchem.

Udělala byste něco jinak?

Ne!

V závěru kariéry jste pomáhala soupeřkám rozbíhat závody. S tím je také konec?

Závody jsem rozbíhala téměř po celou dobu své kariéry, myslím, že budu holkám, nejen českým, chybět. Měly ve mně jistotu a bylo na nich vidět, že je má přítomnost na startu uklidňuje. Nebudu už ani rozbíhat, protože není snadné připravit se na určité tempo. Rozbíhala jsem dost rychlé závody, a to by bez přípravy nešlo.

Kovář ve 28 letech zaznamenal první hattrick. Na gól ze hry čekal dva roky

Nepřemlouvaly vás?

Přemlouvání jsem slyšela spoustu a myslím, že ještě uslyším, ale mé rozhodnutí je konečné.

Máte syna, který také sbírá atletické úspěchy. Jde v maminčiných stopách? Uslyšíme ještě o Hálovi?

Syn je hlavně fotbalista, chceme, aby byl všestranný. Se mnou chodí plavat, s manželem dělá atletiku. Baví ho skákat do výšky. Letos byl na jednom závodě a celkem dobře se umístil, aniž by nějak moc trénoval. V zimní sezoně bude víc prostoru, aby byl občas i atlet, tak věřím, že o něm ještě uslyšíte.

Jak nyní naložíte s tou hromadou volného času? Čemu se budete kromě rodiny věnovat?

Více volného času budu mít jen o víkendech, a to se budu chodit dívat na synovy fotbalové zápasy a třeba se budu věnovat víc domácnosti. Nepřestanu sportovat, to co mi zabral dříve trénink, teď nazvu konečně koníčkem. Stále budu chodit běhat, plavat, cvičit a podobně.

Na čem v jídle Kateřina Hálová ulítává, na co si nyní bude muset dát pozor či naopak si bude moci si dopřát?

Když přestanu vrcholově trénovat, nebudu si moct už dopřát vůbec nic. Nechci hned přibrat spoustu kilo, když se tolik let dobře držím. Vše, co si dopřeji, mám vždy za odměnu. Například když odběhnu deset kilometrů, můžu si dát kousek čokolády.

Jaký artefakt z vaší atletické kariéry je vašim nejoblíbenějším?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Měla jsem spoustu věcí spojenou se sportovní pověrčivostí, ale úplně oblíbený artefakt asi nemám. Zážitky jsou asi to úplně nejvíc, co se mi podařilo získat.

OBRAZEM: Výlety ani zákroky gólmana nepomohly. Jaroslavice vzdorovaly Březnici

Budete se dál nějakou jinou formou věnovat atletice?

Budu chodit pravidelně běhat, dokud mi to mé zdraví dovolí. Budu občas pomáhat manželovi s tréninkem malých atletů.

V rámci přípravy jste soutěžila i v aquatlonu. Budete v nějakém sportu pokračovat?

Určitě chci občas startovat v nějakém amatérském běhu v okolí Zlína, chtěla bych se i účastnit aquatlonu, ale vše jen pro radost. Před rokem jsem se kvalifikovala i na mistrovství republiky v plavání, což možná absolvuji i letos, pokud se stihnu připravit. Pokud nestihnu, nevadí.

Největší atletické úspěchy Kateřiny Hálové

Pětinásobná mistryně ČR, 6x stříbrná medaile z MČR, 4x bronzová medaile z MČR

Halové mistrovství Evropy v Bělehradě 2017, Mistrovství Evropy družstev v Lille 2017

Nepočítaně bodů získaných v ligových soutěžích…