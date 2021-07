Jen několik desítek vteřin po doběhnutí do cílové rovinky byla požádána o rozhovor. Evidentně vyčerpaná závodnice do klidné tepové frekvence měla pořádně daleko, bez většího nálehání a prodlev však okamžitě dokázala hodnotit své nejen nedělní počínání.

„Nebylo to nic moc," posteskla si po závodě Hálová. „Včera (v sobotu – pozn. red.) se začátek rozběhu běžel rychle, moc sil tedy nezůstalo. V závěru už chyběly," pronesla zkušená závodnice po času 2:08,08, který byl o tři setiny horší než v rozběhu.

Víkendové mistrovství České republiky v atletice mužů a žen se uskutečnilo ve Zlíně, tedy v místech, kde to velmi dobře zná. „Bylo to úplně jiné než předchozí šampionáty – stres před závodem nebyl takový. Jsem ráda, že mě přišla podpořit rodina a nejbližší přátelé. Užila jsem si to hodně,“ pochvalovala si Hálová.

Účastnice halového mistrovství Evropy z roku 2017 si víkendové běhy užila právě i díky domácímu prostředí. „Poprvé se tady konal velký. Kdyby tak bylo pravidelně, tak bych to asi tak úplně nebrala. Každopádně je to změna.“

Ne každý se před domácím publikem dokáže vyhecovat k nejlepším výkonům, někoho dobře známé prostředí sváže. Kateřina Hálová se však uzavřela do sebe. „Slyšela jsem jenom šum a křik. Když povzbuzují někoho jiného, tak si myslím, že povzbuzují mě.“

Učitelka základní školy ve Zlíně se krátce po mistrovství republiky chystá na dovolenou, odpočinkový režim však u ní nečekejte. „Trénujeme celé prázdniny, i na dovolené. Hledáme si místo, které je hezké a zároveň v blízkosti stadionu. Ve svém věku si nemůžu dovolit dva týdny volna, protože bych zlenivěla. Dostanu den dva oddech a poté zase musím makat,“ má jasno 40letá závodnice.

Finále 800 metrů žen: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2.04,52, 2. Sádlová (Olymp Brno) 2.05,07, 3. Šimková (Slavia Praha) 2.06,06, 4. Hálová (AK Zlín) 2.08.08