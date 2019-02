Muonio - V plné přípravě na svou premiérovou sezonu v české reprezentaci do 23 let se nachází v těchto dnech Hana Hančíková. Zlínská lyžařka trénuje za severním polárním kruhem, kde se zúčastní i prvního ostrého závodu tohoto soutěžního ročníku.

Hana Hančíková | Foto: DENÍK/archiv

Kromě klasického lyžování se však letos hodlá věnovat také orientačnímu běhu na lyžích, kde se v juniorské kategorii radovala ze dvou titulů mistryně světa.

„Letošní sezona bude velmi specifická. Sama jsem zvědavá, jak to zvládnu. Oproti soupeřkám, které se soustředí pouze na jednu disciplínu, budu v mírné nevýhodě. Zatímco ony budou jeden víkend závodit a druhý odpočívat, já budu neustále v zápřahu. Po sezoně si vše vyhodnotíme a uvidíme, zda to byla dobrá volba,“ říká přímo z přípravného kempu nedaleko finského města Muonia Hana Hančíková.

Za sebou už má přitom dva tréninkové cykly i na ledovci v Ramsau, respektive na Dachsteinu. Mezitím si odskočila na úspěšné nominační testy do Jablonce, kde potrénovala i s reprezentací v orientačních závodech na lyžích. „Za měsíc to vše začne a program bude opravdu náročný. Chci být co nejlépe připravena, abych náročnou sezonu zvládla. Hodně věcí pro mě bude nových. Jednak přecházím mezi seniory v orientačních závodech, navíc premiérově trénuji s lyžařskou reprezentací,“ vyjmenovala 20letá sportovkyně.

A v krátkém hodnocení reprezentačních kempů doposud převažují pozitiva. „Všechno má svoje pro a proti. Klady zatím vítězí. Vždy je totiž lepší trénovat ve skupince. Lépe to ubíhá a kolikrát se navzájem vyhecujeme k ještě lepším výkonům, než jakých bychom dosáhli, kdybychom se připravovali individuálně,“ našla největší rozdíl ve způsobech předsezonní přípravy Hančíková.

Vrcholy nadcházejícího ročníku ale přijdou až po Novém roce, kdy se studentka Sportovní fakulty Masarykovy univerzity v Brně zúčastní lyžařského mistrovství světa do 23 let a následně i světové univerziády v Číně. V březnu ji čeká i premiérový start na světovém šampionátu seniorů v orientačních závodech na lyžích.

„Rozhodovat bude nejen fyzička, ale také psychická odolnost. Nedá se asi čekat, že v tomto přelomovém ročníku pro svou kariéru uspěji na každé vrcholné akci. Z případného neúspěchu se ale nesmím sesypat. Naopak. Konkurence je opravdu velká a já musím udělat vše pro to, abych potvrdila oprávněnost své nominace,“ uvedla závěrem svěřenkyně trenéra Marka Kovačiče z Nového Města na Moravě.

Robert Štach