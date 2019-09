„Jsem opravdu rád za první zaznamenanou trefu hned ze začátku sezony. Hráči to dodá sebevědomí, a také doufám, že jsem si tím otevřel letošní střelecký účet,“ doufá Haša.

Ani přesná rána talentovaného zlínského odchovance ovšem Panterům body nepřinesla. Kvapilův tým totiž proti favoritovi o náskok přišel a nakonec mu podlehl 1:3.

„Nejprve bych zmínil, že jsme se Spartou odehráli vyrovnané utkání. Prohra nás opravdu mrzí. O výsledku rozhodly naše osobní chyby a nevyužité šance. Sparta byla hlavně střelecky produktivnější a po zásluze si došla pro výhru,“ sportovně uznává Haša, který je vůbec nejmladším hráčem na soupisce Panterů.

Otrokovické vedení se po minulé sezoně rozhodlo k výraznému omlazení kádru. Místo dlouholetých opor přišli nadějní florbalisté s perspektivou. Chvíli potrvá, než si všechno sedne a vyladí.

„Je pravda, že letos opravdu máme mladý tým. Nicméně si myslím, že právě soudržnost bude to, co nás požene v sezoně vpřed. Věřím, že každý nechá na hřišti maximum a postup do play-off nás nemine,“ je přesvědčený Haša.

Sám má velkou touhu něco dokázat. Vždyť v nejvyšší soutěži zatím odehrál jenom pár zápasů. Rodák ze Zlína Pocházím ze Zlína, kde taky s florbalem začal, strávil většinu dosavadní kariéry ve Vsetíně.

„Od malička mě bavilo dávat góly. Věděl jsem, že střelce si lidé pamatují, ale je to vždy práce všech hráčů na hřišti,“ ví šikovný forvard, který si pozici v superligovém kádru užívá.

„Být součástí týmu nejvyšší soutěže je velká čest, ale především motivace dále pracovat a zlepšovat se,“ prohlásil.

Na palubovce se snaží maximálně využít šanci a prostor, který od trenéra Kvapila dostává.

„Jsme mladý perspektivní útok, tak spoléháme na naši rychlost a střelbu,“ usmívá se.

Sbírat zkušenost však nebude pouze v elitní mužské soutěži, ale i v juniorské lize.

„Všechno záleží na domluvě trenérů. Já doufám, že do KB ligy ještě nahlédnu a pomůžu klukům vystoupat v žebříčku co nejvýše,“ říká odhodlaně.

Nyní se ale soustředí hlavně na následující víkendový dvojzápase v Praze s Královskými Vinohrady a domácí derby s Brnem.

„Během tří dnů nás čekají dvě těžká utkání. Nesmíme pomyslet na ztrátu jediného bodu. Věřím, že oba zápasy zvládneme a připíšeme si dvě výhry,“ doufá.

Nejen podle mladíka Haši bude určitě hratelnější nováček soutěže Hattrick Brno.

„Nicméně nesmíme počítat s tím, že to bude snadné utkání. Brno bude chtít ukázat, proč si vybojovalo postup a zaslouží si své místo mezi elitou,“ říká.

Souboj moravských rivalů se v pondělí odehraje před televizním kamerami České televize v přímém přenosu. Bude Haša nervózní?

„Doufám, že ne a po vzoru Martina Kisugiteho, který má při televizních utkáních abnormální formu, předvedu to, co se ode mě očekává,“ dodává s úsměvem šikovný Panter.