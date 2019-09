Měl být před brankou a clonit hostujícímu gólmanovi Kejíkovi. Místo toho udělal pár kroků doleva a po přihrávce Pešata poslal míček nechytatelně pod břevno.

Zkušený útočník otrokovických Panterů Filip Hrabal zazářil v duelu s Brnem. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Nebylo to nacvičené. Já jsem měl být před bránou, kde by to bylo o teči či náhodě, takže jsem si spíš chtěl najít střeleckou pozici a vyšlo to,“ radoval se otrokovický florbalista Filip Hrabal.