Napajedla - Tři roky uvažuje oukončení kariéry. Naštěstí pro prvoligové házenkáře Napajedel radikální rozhodnutí Petra Štekla ještě nepřišlo a minimálně další sezonu chce odehrát.

Házenkář Napajedel Petr Štekl. | Foto: DENÍK

„Chuť do házené mi nechybí, spíše naopak. Bez podpory rodiny a dobrého zdraví by to však nešlo,“ konstatuje 37letý hráč, jeden z nejzkušenějších v týmu, jehož dirigentská role z pozice střední spojky na soupeře stále platí. „Bohužel, patřím mezi hráče, kteří v práci směnují a je čím dál složitější uvolnit na zápas. Častokrát se mi tak stává, že celý týden trénuji, ale na mistrák odjet nemohu,“ posteskl si Štekl, jehož samozřejmě živí civilní zaměstnání. „Je čím dál více klubů, fungujících převážně na amatérské bázi, které řeší podobné problémy s hráči. Vše nejvíce ubližuje mladým nadějným házenkářům, kteří tak bez potřebné porce tréninků nemohou výkonnostně růst.“

Jestliže v minulých sezonách Fatra vždy patřila mezi štiky soutěže a častokrát i ovlivňovala boje o postup, nedávno skončený ročník patřil svým vývojem a obavami o záchranu k nejhorším v novodobé historii klubu. „Vše jsme si sami zkomplikovali čtyři kola před koncem, kdy jsme místo jasného vítězství doma s Královým Polem pouze remizovali. Vše tak musel rozhodnout závěrečný domácí duel s Košutkou, který jsme i přes desetibrankový poločasový náskok zvládli až po dramatické koncovce,“ oddechl si Štekl, jenž podobnou vyrovnanost soutěže nepamatuje. „Rok od roku se zvětšuje.“

Dalším z hlavních důvodů zbytečných problémů Fatry byla tristní bilance na palubovkách soupeřů, odkud si nedovezla jediný bod! „Nic podobného ve své kariéře nepamatuji. Přitom jsme častokrát odehráli devadesát procent času vyrovnanou partii, ale vždy pak těsně prohráli. Na druhou stranu nás nikdy nikdo nepřeválcoval,“ viděl alespoň malé pozitivum zkušený rozehrávač.

Na nervózním závěru sezony Fatry má podíl i pozvolná generační obměna hráčského kádru, v jehož středu je stále sedm házenkářů starších třiceti let. „Nyní se mladí častěji dostanou na palubovku, možná nás to někdy stálo i výsledek. Každopádně zkušenosti nasbírané v hektických koncovkách se jim budou hodit,“ věří Štekl.

I přes problémy se nakonec Boršického družina mohla radovat ze sedmé příčky. „Příští rok asi o špici hrát nebudeme. Je v našich silách pohybovat se v lepší polovině tabulky. Znamená to, že stejně jako naposledy musíme udržet nedobytnost domácí tvrze a z venku dovézt alespoň tři až pět bodů,“ spočítal Petr Štekl.