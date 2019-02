Zlín - To byla exhibice! Zlínské interligové házenkářky si vyšláply vdomácím střetnutí na Partizánske, které smázly zpalubovky rozdílem třídy. Michaela Budayová přispěla kjednoznačnému vítězství devíti brankami a potvrdila pozici nejlepší střelkyně týmu icelé mezinárodní soutěže.

Michaela Budayová se snaží dostat přes obranu. | Foto: DENÍK/Martin Břenek

Již od úvodního hvizdu rozhodčího měly domácí hráčky převahu, kterou v průběhu zápasu navyšovaly. „Měly jsme výbornou první polovinu utkání, ve které jsme si vytvořily náskok, který nás uklidnil,“ okomentovala duel dvou celků z dolních pater tabulky.

Na středečního soupeře měly před zápasem náskok čtyř bodů, ovšem ani Zlíňanky se nenacházely v dobrém rozpoložení. Prohrály šest utkání v řadě. „V poslední době máme nevyrovnané výkony. Přestože jsme měly na přípravu málo času, dokázaly jsme se na zápas připravit, nepodcenily jsme je,“ tvrdila Budayová.

Do konce základní části zbývají tři kola, přičemž Zlín po odhlášení Banské Bystrice v průběhu soutěže odehraje pouze dvě utkání – ve středu v Písku a poslední březnovou neděli doma s Olomoucí. „Proti favorizovaným Hanačkám bude velice těžké bodovat,“ připouští úderná spojka Zlína, která tak svůj zrak upírá k duelu s Pískem, přímým konkurentem v boji o poslední postupové místo do play off.

„Na jihu Čech nás čeká velmi důležitý zápas. Poněvadž ale v jejich hale prohrálo nejedno kvalitní družstvo, favoritem budou domácí, my můžeme pouze překvapit. Písecké holky jsou hodně běhavé, proto mám obavy, že jejich tempo fyzicky nevydržíme. Jsme nevyzpytatelné družstvo, proto nedokážu odhadnout, jaký bude mít zápas průběh,“ pokrčila smířlivě rameny kanonýrka.

„Jestliže vyhrajeme, můžeme opravdu reálně pomýšlet na play off. Pokud nedokážeme přivézt body, klidně můžeme skončit v baráži,“ uvědomuje si zlínská házenkářka. „Bude záležet na tom, jestli nyní předposlední Jindřichův Hradec dokáže v nadcházejících čtyřech duelech bodovat. Soupeře však má nejtěžší,“ poznamenala Budayová.

I proto ani klima v kabině není zrovna uvolněné. „Blíží se rozhodující fáze sezony, takže jsme všechny nervózní, jak vše dopadne. Určitě ale ve zbytku sezony budeme bojovat,“ utírala si pot z čela nejlepší střelkyně celé soutěže, jež má v probíhajícím ročníku na kontě úctyhodných 162 branek.

Daniel Ostrčilík, Martin Břenek