Jiří Mičola, trenér Zlína: „Spokojenost, hlavně s druhou půli. V první jsme tradičně nervózní, stále hledáme svou tvář. Po deseti vyrovnaných minutách soupeř odskočil o dvě branky, naštěstí do přestávky jsme manko smazali. Vyšel nám nástup do druhé půle, kdy na soupeře platila vysunutá obrana 1-5 a i díky gólmanu Krupovi jsme inkasovali až po 12 minutách. Ve zbytku času si zahrála celá lavička. Hzačátek sezony vyšel výsledkově, možná povinnost, ale po všech letních změnách si vše sedá. Nyní nás prověří první venkovní zápas a hned derby v Bystřici pod Hostýnem. Bohužel domácí nemají ani body, bude to pořádná bitva.“

VRŠOVICE - BYSTŘICE P. H. 34:27

Martin Žůrek: „Bez tří hráčů základu - Vlka, Paláta a zraněného Jiřího Tillera – jsme byli výrazně oslabení,což bylo znát. Popravdě jsem čekal, že soupeře potrápíme více než pět minut v úvodu. Naše obrana byla velmi špatná, navíc jsme inkasovali hodně laciné góly. Byl by to nadlidský výkon jen s třemi spojkami otočit zápas, ve kterém jsme prohrávali o deset branek. Situace je vážná, ale ne tragická. V úvodu jsme se střeli s nejtěžšími protivníky soutěže, měli i smůlu. Alarmující je výsledek, kdy nás sráží hluché desetiminutovky. Vše je o koncentraci, přípravě na zápas. V neděli se pokusíme sérii zlomit, ale Zlín bude těžký soupeř. V létě hodně posílil, ale protože hrajeme doma a je to derby, čekám boj. Navíc bychom mohli být kompletní. Důležité bude hrát naplno celý zápas a vyhnout se hluchým úsekům.“

VSETÍN - JIČÍN B 22:23

Lubomír Liba: „Soupeř byl kvalitní i proto, že měl ve svém středu několik hráčů z extraligového výběru. Hlavně gólmana, který byl výborný a dělal nám problémy. K vidění byla pěkná vyrovnaná házená, kdy jsme se přetahovali, popravdě jsme častěji prohrávali. Byl to nervák celý zápas, v jehož koncovce jsme měli smůlu. Těsně před koncem jsme mohli vyrovnat, ale pivot z vyložené situace trefil brankáře. Remíza by zápasu slušela více. Potěšil mě výkon Franty Nesvadby, který se vrátil do sestavy po zlomenině ruky. Hrál dravě, s chutí, dal 10 branek. O to více nám všem bylo líto ztracených bodů.“