Také II. liga házenkářů se po dvou nedhraných sezonách opět o víkendu naplno rozjela. Ve dvou moravských skupinách máme hned šest zástupců, níže přinášíme jejich výsledky případně ohlasy.

Házenkáři Michal Indrák. | Foto: Deník / Jan Pořízek

TJ HOLEŠOV – IVANČICE 28:32 (13:19)

Jan Vaclach, hráč Holešova: „Vstup do utkání po dlouhé herní pauze byl maličko nervózní a v patnácté minutě byl stav 8:10, avšak druhá polovina prvního poločasu přinesla řadu nepřesností a nedůsledností, a to jak v útoku, tak v obraně. Pomalejší nástup do druhé půle přinesl hostům vedení 16:25, ale ani zde jsme nesložili zbraně a poprali se ještě o výsledek. Zvýšená koncentrace přinesla kýžené ovoce a za zlepšenou obranou se začali prosazovat i domácí brankáři Cagášek s Dočekalem. Výsledek utkání nakonec vyzněl příznivěji pro hosty 28:32.