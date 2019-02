Zlín – Přestože odehráli o kolo méně než soupeři, stali se půlmistry II. ligy skupiny Jižní Morava. Házenkáři Zlína během podzimní části nasbírali 16 bodů, čímž dali jasně najevo, že tentokrát to s postupem myslí vážně.

Házená - ilustrační foto. | Foto: Deník/Vlastimil Leška

„Dobře rozehrané jsme to v minulých letech měli již několikrát a cíl nesplnili. Tentokrát je ale šance největší a všichni věříme, že se po dlouhých letech vrátíme do I. ligy. Tato soutěž by Zlínu určitě slušela,“ je přesvědčen trenér Oldřich Dvořák, který u týmu působí již třetím rokem.

„Spokojen zatím jsem jen s umístěním. Pořád jsem přesvědčen, že jsme zbytečně ztratili doma bod s Hustopečemi a minimálně jeden jsme měli vybojovat ve Velkém Meziříčí,“ upřesnil kouč Oldřich Dvořák, který byl spokojen především se vstupem do sezony. „Nešlo ani tak o výsledky jako o házenou, kterou jsme předváděli – moderní, rychlou, nahoru-dolů. V závěru to již z naší strany nebylo to pravé ořechové. Možná je to tím, že sezona pro nás velmi nezvykle pozdě začala a také končila,“ hledal Dvořák omluvu pro ne zcela povedený závěr.

„Žádný herní propadák jsme nezažili, ovšem výpadkům jsme se nevyhnuli. Hrozné je, že musíme hrát i s týmy jako Juliánov, na který nám stačilo dvanáct minut nasazení. Ve finále je to vyhozených šest a půl tisíce za dopravu,“ spočítal lodivod a současně sekretář zlínského klubu.

Přestože vedení před startem sezony lanařilo hned tři posily, Bělovský s Kyryljukem do týmu vůbec nedorazili a od Jiřího Tillera z Bystřice hrajícího na limitovaný přestup se také čekalo více. „Nemile mě překvapil svým přístupem, navíc angažmá u nás zabalil čtyři kola před koncem podzimní části. Měl totiž představu, že bude dostávat více prostoru, přičemž na to jsem mu odpověděl, že my taky,“ netajil nespokojenost Dvořák. „Nakonec jsme sezonu dohráli s kmenovými hráči, kteří dokázali, že na boj o postup mají. Nejvíce mě překvapil 17letý Rudolf Kafka, který má velký talent, a pokud bude na sobě pracovat, může v budoucnu hrát extraligu,“ upozornil kouč. „Do týmu také zapadl Polák Viktor Sadowski, jenž se po třech duelech jeví velmi dobře. Neschází mu rychlost, přehled a má rád balon. Po sehrání s týmem půjde ještě výkonnostně nahoru.“

V pátek hráči ukončili sezonu společným posezením, přičemž mezi svátky si zahrají fotbal. „S pětitýdenní přípravou začneme hned v lednu, ovšem nebudeme tlačit na fyzičku. Kluci si užijí balonu více než obvykle, neboť první zápas jarní části, dohrávka s Havlíčkovým Brodem, je na programu již 5. února. Spíše se zaměříme na vytrvalost a rychlost.“

Pro jarní část mají Zlínští jediný cíl – konečně postoupit. Vzhledem k úpravám pravidel budou premiérově postupovat všichni vítězové druholigových skupin. Nebude se muset hrát baráž. „To je velká výzva a šance. Nejhorší zápasy nás budou čekat s přímými konkurenty – v Maloměřicích s Ivančicemi, ale i s Hustopečemi, které budou především ubírat body favoritům. Kdo méně v odvetách ztratí, bude vítěz a my pro to uděláme maximum,“ slíbil za sebe i své svěřence Oldřich Dvořák, jenž žádné zásadní změny v kádru pro jaro nečeká.