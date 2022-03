„Jsem spokojený, že jsme dokázali přenést do hry spoustu věcí, co jsme chtěli. Zařadili jsme některé nové věci, které jsme předtím nehráli. Ale takové zápasy chceme vyhrávat. Víme, kde byly chyby, zanalyzujeme si to a zítra to zkusíme napravit," slíbil asistent trenéra českého týmu Jan Běloch.