„V pátek onemocněli čtyři hráči, na začátku týdne se k nim přidali další. Čekáme na testy a někteří už na jejich výsledky. Podle všeho nás asi karanténa nemine,“ je realistou trenér Zlína Jiří Mičola.

„V pondělí jsme se na tréninku sešli tři, o víkendu hrát nebudeme. Naštěstí v prosinci bude dost prostoru na dohrávky,“ doplnil.

Naopak ve spanilé jízdě pokračuje nováček ze Vsetína, který podruhé v řadě vyhrál a díky statutu neporaženého je v popředí prvoligové tabulky. „ Rozehrané to máme výborně, jen nepolevit a neusnout na vavřínech, neboť krizové období přijde na každého,“ burcuje trenér Vsetína Andrej Titkov.

„Je radost pracovat s týmem, který má tak velkou touhu a nasazení i v přípravě.“

HUSTOPEČE – VSETÍN 25:32 (13:18)

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Kluci podali ideální výkon hlavně v obraně, ke kterým se přidali i oba gólmani. V útoku se mi to už tolik nelíbilo, dvacet minut jsme propadli, ale i tak jsme byli pořád díky výbornému palátovi, autoru 13 branek, minimálně v třígólovém vedení. Ztrátou je zranění kotníku Nesvadby, snad to nebude na dlouho. Spokojen jsem s přístupem a nadšením hráčů, ta stojí za naším skvělým startem. Soutěž je ale náročná, mentálně více než extraliga, kdy je minimum času a prostoru pro nácvik.“

VELKÁ BYSTŘICE – BYSTŘICE P. H. 34:39 (16:21)

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Z výhry máme velkou radost. Kvůli všem problémům jsme toho moc nepotrénovali, pracovali jsme i venku, prostě velká improvizace. Navíc jsme odjeli bez nemocného Kramoliše a zraněného dorostence Bajera, čímž nám vypadla celá pravá strana. Kluci však všechny otazníky a rozpaky smetli ze stolu a bylo na nich vidět, jak jsou hladiví, jak moc chtějí hrát. Jejich přístup byl parádní a trápící se domácí jsme do ničeho většího nepustili. V útoku se nám poměrně dařilo, mírně haprovala obrana. Jde znát, že souhra nových dvojiček ještě není ideální. Na druhou stranu místy famózně zachytali obra brankáři Janků a Čepica. Sice dostali dost branek, ale podrželi nás v rozhodujících chvílích. Možná jsem čekal, že odejdeme kondičně, ale hlavně spojky si parádně hrábly na do svých sil, dali hodně gólů z brejků. Byl to ideální začátek, dařilo se střelecky, ale musíme zapracovat na obraně. O víkendu bychom již měli doma hrát, ale už to bude bez diváků. Škoda.“