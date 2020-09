VSETÍN – STRAKONICE 30:27

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Vyrovnaný duel rozhodla až druhá půle. Paradoxně nám k vytvoření rozhodujícího náskoku pomohl sám soupeř, který s touhou odskočit zaktivnil a otevřel obranu, což nám přineslo několik brejků a snadných gólů. Snadný zápas to ale nebyl. Strakonice mohutně dotahovaly, naštěstí kluci bojovností body udrželi. Díky přístupu jsme náročný duel zvládli.“

PSG ZLÍN – Velká Bystřice 29:20

Jiří Mičola, trenér Zlína: „S hrou i výsledkem jsme spokojen. Po všech útrapách se konečně snad dostáváme do zápasového rytmu. Po dlouhé přípravě byl hlad po zápase velký a třebaže souhra místy skřípala, až s výjimkou úvodní desetiminutovky jsme měli navrch a zvyšovali vedení. Ideální to nebylo, ale špatné také ne. Základem byla spolehlivá obrana, dařily se i přechody do útoku. Snad nám to vydrží. V Náchodě chceme překvapit.“

Utkání HK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – CHODOV bylo odloženo.