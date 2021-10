V nadcházejících kolech kvalitu Zlína prověří další silné výběry. „Nyní jedeme do vršovické specifické haly, pak nás doma čeká ambiciózní Litovel a poté derby v Bystřici pod Hostýne. Los není dobrý, je hodně ostrý. I přese všechno věřím, že nějaké body posbíráme a v tabulce se budeme pohybovat v její horní polovině,“ přeje si zlínský trenér.

Jemu naneštěstí zůstala kostra týmu pohromadě. „Nějaké odchody tam byly, ztráty Weintritta s Gabrišem nás bolí v obraně, ale podařilo se nám získat ze Zubří pivota Ivana Jiráka a zpět ze stejného klubu se nám vrátil náš odchovanec Filip Novák,“ srhnul to nejpodstatnější Mičola, jenž tak navíc se pokusí zabudovat do týmu další tři až čtyři mladé odchovance.

„Trénujeme v šesti osmi lidech, což pro taktiku a modelování herních variant není ideální. Stejně jako se snažíme co nejdříve odstranit dlouhý tréninkový výpadek a dostat se zpět do herní pohody,“ má jasný cíl kouč.

„Domácí nás opět důrazem a aktivitou zatlačili, navíc my měli jen tři hráče na střídání, závěr jsme kondičně nezvládli,“ označil za klíčové Mičola, jenž má aktuálně hned čtyři házenkáře na marodce, z toho jeden na dlouhodobé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.