Zlín - Útok na postup do první ligy! S takovými ambicemi vstoupí do nadcházejícího ročníku třetí nejvyšší soutěže házenkáři Zlína, kteří v uplynulým ročníku skončili před branami baráže.

Třiadvacetiletý házenkář Tomáš Bělovský (ve žlutém) má prvoligové ambice. V nadcházejícím ročníku bude střílet branky v Napajedlích. | Foto: DENÍK/Martin Břenek

V úterý pod novým hlavním koučem Oldřichem Dvořákem nastoupili do letní přípravy. „Do soutěže nikdy nejdu předem poražen. Kolektivním pojetím hry, bojovností a kamarádskými vazbami musíme nahradit kvalitu. Doufejme, že se nám podaří probojovat do závěrečné kvalifikace o postup a již za rok si opět zahrajeme první ligu,“ představil konkrétní cíle klubu nový trenér.

Kabinu zlínského celku opustilo hned několik hráčů. V aktivní kariéře nechce pokračovat Petr Juráň, do Bystřice odešel zkušený brankář Martin Bobál, Pavel Blaha se stěhuje do Brna a Tomáš Bělovský do Napajedel.

Naopak v kabině přivítal i nové tváře. Ze Zubří se vrací zpět Martin Žůrek a na hostování přichází David Sedláček. „Jeho však trápí dlouhodobé zranění křížových vazů v koleně. Nejdříve s ním počítáme až ve druhé polovině září,“ poznamenal Dvořák, který lanaří do týmu další posily. „Mluvil jsem s Martinem Juřenou. Přestože dlouho nehrál, házenou hrát určitě nezapomněl a pořád v ruce něco má,“ odtajnil potencionální úlovek.

Zároveň si však uvědomuje, že největší problémy má po odchodu Bobála na postu gólmana. „Na pozici brankáře nás tlačí bota, proto jsem oslovil Oldu Coufalíka a podle jeho slov mu chuť nechybí. Přestože studuje v Praze, tak věřím, že najdeme společnou řeč a domluvíme se na spolupráci,“ je přesvědčen Oldřich Dvořák, jenž během letní přestávky na lavičce nahradil Ladislava Vlachovského.

V širším kádru má staronový kouč k dispozici 32 hráčů. Společně s áčkem se budou připravovat i hráči zlínské rezervy. „Přestože hrají nejnižší soutěž, házená je baví. Kluci se tam mohou rozehrát, a v případě, že by někdo vyčníval, rádi jej v áčku přivítáme,“ poznamenal.

Tento týden se Zlínští zaměří na hráči nepopulární dril, kdy se budou věnovat především nabírání fyzické kondice, vytrvalosti a síle.

Jelikož úvodní kolo zahájí již 5. září na palubovce Prostějova, na trénink nezbývá mnoho času. „Proto jsme byli nuceni zhustit tréninkový plán. V pátek a v sobotu kluci podstoupí náročný trojfázový trénink a poté v nedělní závěrečné fázi ještě jeden. V příštím týdnu se budeme věnovat nácviku herních situací, ovšem stále pod fyzickou zátěží. Přestože budeme trénovat v domácím prostředí, právě zhuštěný program bude připomínat soustředění,“ uvedl Dvořák, jenž si za asistenta vybral někdejšího ligového hráče Zdeňka Havla.

Zlínské házenkáře navíc v herní části přípravy čeká 16. srpna tradiční Memoriál Františka Kovaříka v Bystřici pod Hostýnem, na kterém se představí i extraligový celek Frýdek-Místek, rakouské mužstvo Union Leoben, Napajedla a domácí tým. „V současné době ještě projednáváme s několika kluby termíny přípravných utkání. Naší představou je před startem ligy odehrát osm přátelských zápasů,“ uzavřel Oldřich Dvořák.