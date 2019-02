Zlín /FOTOGALERIE/ – Až závěrečné dva zápasy určí vítěze mezinárodního házenkářského turnaje O pohár České televize. Po čtyřech utkáních mají všechny týmy po dvou bodech.

Domácí výběr v pátek nenavázal na šťastné čtvrteční vítězství nad Slovinskem ze Zubří a po mdlém výkonu podlehl o pět branek Rakousku. Turnaj zakončí v sobotu v Přerově duelem s Ruskem.

ČESKO – RAKOUSKO 26:31 (11:11)

„Celková tabulka mě nezajímá, důležitější bude porazit Rusko. Stejně jako jim se nám bude porážce hůře regenerovat, ale hráči jsou profesionálové a musí se s tím srovnat,“ uvedl český kouč Martin Lipták.

Jeho mužstvo poskládané vesměs z extraligových házenkářů však druhý zápas během 24 hodin nezvládlo. „Pro kluky z domácí soutěže to byla škola. V extralize na takovou zátěž a nasazení nejsou zvyklí,“ řekl Lipták na adresu Motla, Čípa, Šika, Stehlíka, Bednaříka a Hrstky.

„Včera jsme se vydali na maximu a dnes nám ve druhé půlce síly malinko chyběly,“ přidal se obránce Lemga Daniel Kubeš, jeden ze dvou legionářů z elitní německé bundesligy v Liptákově družině.

Tím druhým byl berlínský brankář Petr Štochl, který v první v půlce držel Česko nad vodou. Jen díky němu skončil úvodní poločas nerozhodně 11:11. Ve druhém se už česká hra totálně rozsypala.

„Měli jsme velké problémy v útoku. Nepodařilo se nám udržet náš koncept, a když už jsme ho zachovali, tak jsme ho nehráli dobře,“ viděl Kubeš.

„Nedostali jsme se od začátku do tempa, hodně šancí jsme zahodili a udělali spoustu technických chyb. Bylo to mrtvé. Nemělo to atmosféru, na kterou jsme v tomto mančaftu zvyklí,“ vykládal Lipták, pro něhož byl duel proti Rakousku prestižní.

V týmu soupeře totiž hrálo pět házenkářů Bregenzu, který trénuje. „Každá domácí porážka bolí, z druhé strany mě ale těší, že moji kluci hráli dobře. Nejvíce se mi líbil můj bývalý svěřenec Niko Marinovič. Vychutnal si nás,“ pochválil gólmana německého Balingenu, který mimo jiné zlikvidoval tři z pěti sedmiček.

Z porážky si s výhledem na červnovou kvalifikaci na mistrovství světa proti Srbsku těžkou hlavu nedělal. „Odehraje ji jiný tým,“ podotkl Lipták. Jen na tribuně seděl odpočívající kanonýr německého Kielu Filip Jícha a další opory se omluvili.

Branky: Filip 6, Zdráhala 4/2, Šik, Hrstka a Berka po 3, Mičkal a Motl po 2, Stehlík 1 – Posch 7, Ziura 5, Günther, Szilagyi a Mayer po 3, Weber 3/2, Wagersreiter a Vizvary po 2. Rozhodčí: Sivák, Dvorský (oba SR). Vyloučení: 7:8. Sedmimetrové hody: 5/2 – 4/3. Diváci: 1200.

Další výsledky, čtvrtek: Česko – Slovinsko 33:32 (15:15), nejvíce branek: Motl 5/2, Filip, Bednařík a Stehlík po 5, Šik 4, Zdráhala 3 – Žvižej 11/5, Gajič 5/2, Pajovič, Dolenec a Špiler po 3. Rozhodčí: Macho, Hájek (oba ČR). Vyloučení: 3:4. Sedmimetrové hody: 2/5 – 7/7. Diváci: 1000.

Pátek: Rusko – Slovinsko 32:42 (15:23).

1. Slovinsko 2 1 0 1 74:65 2

2. Rakousko 2 1 0 1 62:58 2

3. Česko 2 1 0 1 59:63 2

4. Rusko 2 1 0 1 64:73 2