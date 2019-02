Zlín, Olomouc – Jako velkou výzvu bere nadcházející tříměsíční angažmá v kádru zlínských házenkářek reprezentační spojka Michaela Hrbková, která společně se spoluhráčkou Petrou Adámkovou přišla posílit třetí tým interligy z ostravské Poruby těsně před startem semifinále play off.

Michaela Hrbková | Foto: DENÍK

„Samozřejmě že mě možnost zahrát si na závěr sezony lepší házenou a třeba pomoci Zlínu k úspěchu potěšila. Když ale za mnou přišel ostravský manažer klubu Adámek, že mě s Petrou Adámkovou nabídne Zlínu, byla jsem hodně překvapená. Na druhou stranu v týmu Poruby dostanou možnost zahrát si hráčky, které během sezony vysedávaly na lavičce,“ pochopila 23letá odchovankyně olomoucké házené, která tak v probíhající sezoně potřetí mění dres.

„Ve Zlíně je to ale jen na tři měsíce, pak se vracím do Ostravy, kde mám ještě na rok smlouvu. Každopádně je to hodně divoký ročník na to, že jsem doteď hrála výhradně na Hané,“ pousmála se.

První tréninkové dávky se zlínským týmem absolvovala již před čtrnácti dny, před odjezdem na soustředění národního týmu. „K novému angažmá mi pomohlo zranění Hely Štěrbové. Na první trénink jsem ale jela s obavami. Čekala jsem totiž, co řeknou holky, které prakticky měly rozhodnout o mém osudu. Byla jsem připravená na obě varianty,“ s odstupem času vzpomíná Hrbková, kterou v kabině spoluhráčky přivítaly vřele. „Úplný krok do neznáma to nebyl, protože s Dášou Vyhlídalovou a Kristýnou Salčákovou jsme společně hrály v Olomouci, další znám z reprezentace.“

Hrbková v ostravském celku v základní části nastřílela 76 branek, přičemž nejvíce v jednom zápase se jí v probíhající sezoně podařilo nasázet ještě v dresu Olomouce – 19.

„To ale bylo za prvoligovou juniorku proti Liberci, což bylo snazší než nyní v interlize. Ale vůbec bych se nezlobila, kdyby se mi podobně dařilo i nyní,“ konstatovala házenkářka, která v posledních reprezentačních duelech nastupovala na křídle. „Ve Zlíně budu asi hrát na spojce místo Štěrbové, zřejmě ji zastoupím také v obraně. Trenér Poloz se ještě definitivně nerozhodl,“ krčí rameny.

Rozhodně ale cítí, že zlínský výběr má na to, aby se popral i o metu nejvyšší. „Z nálady a přístupu spoluhráček je znát, že dělají vše pro zisk zlatých medailí, kterými by se rády rozloučily s koučem, jenž se po sezoně vrací do Norska. Ráda bych dosáhla na titul,“ přiznala sympatická házenkářka.

Ke splnění finálového cíle ale bude muset druhý nejlepší český tým po základní části interligy vyzrát nad zkušeným Veselím. „Základem úspěchu bude výborná obrana a pokrytí hbitých křídelnic soupeře. Neméně důležité bude najít recept na velezkušenou brankářku Černou, která už Porubu u nás vychytala. Nebude snadné Veselí třikrát porazit, ale všichni zde věříme, že se z postupu budeme radovat my,“ prohlásila sebevědomě.

Poněvažd Hrbková stále bydlí v Olomouci, stejně jako do Ostravy na tréninky dojíždí. „Už jsem zvyklá a do Zlína je to něco více přes hodinu. Pouze ted z pátku na sobotu asi přespím u Dáši Vyhlídalové, neboť večer máme týmové sezení. Na zápasy mě ale už poveze můj přítel,“ dodala Michaela Hrbková.