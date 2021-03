„Je pravda, že toto byl asi i můj nejpovedenější zápas mezi ženami, ale byl teprve čtvrtý a předně platí, že pořád získávám především zkušenosti. Už za samotnou důvěru jsem moc ráda,“ zářila po utkání talentovaná házenkářka.

„Všechny holky hrají s velkým nasazením a středeční domácí zápas byl pro nás nejdůležitější k odražení se ode dna. Nálada v družstvu je dobrá, forma šla nahoru už v minulých zápasech. Poslední úspěch ale musíme potvrdit také ve středu doma s Plzní,“ burcuje členka širšího kádru juniorské reprezentace. „V současné době nepředpokládám, že na základě těchto výkonů bych se dostala do užšího výběru,“ s úsměvem skromně poznamenala Hvozdenská.

Doteď jste dala jen jeden gól, v sobotu hned čtyři. Skvělý povolený doping?

Házená není jen o gólech, je to kolektivní sport. Jednou se daří střelecky mně, příště jiné hráčce. Mně se tentokrát dařilo jak ve střelbě, tak i v obranné části. Nemám ale oproti holkám tolik natrénováno, měla jsem totiž zdravotní problémy. Ale nyní se cítím dobře. (úsměv)

Podle trenérů i přes prohry s favority jde forma a výkon Zlína nahoru. Vnímáte to taky tak?

Věřím, že celkově jdeme herně nahoru. Odehrály jsme slušné zápasy na Slovensku a od toho se odrážíme. Cítím, že si více věříme. Samozřejmě proti silným soupeřům se musí sejít na hřišti výkony brankářek a i ostatních. Ne vždy se to podaří.

Zlín se donedávna plácal na téměř samém dně tabulky. Patří tam?

Rozhodně ne, ale vzhledem k síle soupeřů budeme rády za střed tabulky. Musíme o něj zabojovat. Hlavně nesmíme sestoupit. Tato sezona je i kvůli covidu opravdu atypická.

Před začátkem sezony kabina hovořila o touze si zahrát play-off. Na jaké umístění současný výběr může reálně pomýšlet?

Nebudeme si nic nalhávat, nyní hrajeme hlavně o záchranu. Bylo by pěkné hrát play-off, ale k tomu máme zatím daleko. Určitě se pokusíme dostat ze dna tabulky. Další krok musíme udělat ve středu.

Budete proti Plzni favority?

Nerada nás považuji za favorita, ale čeká nás velmi důležitý zápas, kde chceme potvrdit naši formu. S Plzní musíme hrát stejně jako proti Prešovu. Musíme to odpracovat – poctivě v obraně a v útoku se neunáhlovat a vytvářet si dobré střelecké pozice. Já osobně mám radost, když připravím dobrou pozici pro spoluhráčku. A samozřejmě, když mohu zakončit, tak to zkouším.

Je vám teprve 17 let, věkem jste starší dorostenka. Překvapila vás nominace do prvního interligového týmu?

Upřímně ano, ale momentálně je v družstvu několik zranění. Nepočítala jsem, že dostanu hned takový prostor, protože jsou zde zkušenější hráčky. Ale šanci jsem dostala a jsem za ni vděčná.

Čím jste si ji podle vás zasloužila?

Poctivě trénuji a trenér sestavu staví na zkušených hráčkách. Na nás mladších pak je, abychom družstvu co nejvíce pomohly. Myslím, že nás mladší postupně začleňuje. Teď mi vyšel zápas, ale je potřeba to hlavně potvrdit. Vyhovuje mi, pokud dostanu větší časovou porci. Nejsem typ, který přijde na hřiště na pět minut a předvede se. Hra mě musí pohltit. Potom se cítím dobře.

Jaký máte házenkářský vzor?

Od malička je mým vzorem Nora Mørk. Její styl hry se mi velmi líbí.

Láká vás zahraniční angažmá?

To byl vždy můj sen. Zahraniční angažmá láká každou výbornou házenkářku. Byla bych v budoucnu moc ráda, kdyby se to podařilo. To je ale vzhledem k tomu, co jsem zatím dokázala, předčasné.

Co byste chtěla v házené dokázat?

Určitě bych chtěla v budoucnu hrát v nějakém družstvu, které hraje Ligu mistrů.

Jak aktuálně snášíte koronavirová omezení?

Všechny nás hodně omezují, ale jsou nutná. Doma v rodině jsme všichni prodělali kovid, tak vím, o čem mluvím.

Jak se vám distančně studuje?

Studium na sportovním gymnáziu ve Zlíně je pro mě teď velice důležité. Distanční výuka mi vyhovuje, i když si uvědomuji, že ty znalosti nejsou úplné. Byla bych ale ráda, kdybychom se už ve třídě všichni potkali.