„Hodně povedený víkend. Nejprve jsme oženili bráchu (asistent trenéra házenkářek Zlína – pozn. red.) a oslavili tuto změnu, na druhý den porazili nevyzpytatelného nováčka z Dunajské Stredy (29:21),“ netajila radost po utkání házenkářka interligového Zlína Michaela Kolářová, která byla nejlepší hráčkou a s devíti góly nejlepší střelkyní zápasu.

„Už si spoluhráčky dělaly srandu, že bych na svatby měla chodit častěji,“ smála se od ucha k uchu členku širšího reprezentačního výběru.

„Asi jsem opravdu podala jeden z mých nejlepších výkonů, ale doteď tomu bylo opačně. Když jsem výjimečně před utkáním vyrazila na teambulding a ponocovala, na druhý den jsem byla poloviční,“ přiznává 23letá spojka.

Užila jste si svatbu naplno? Měla jste od mamky trenérky a bráchy asistenta trenéra stanovenou večerku?

(smích) Moc jsem si užila svatbu! Omezení jsem měla jen na pití alkoholu, a to jen do 22 hodin. A protože obřad a svatba začaly poměrně brzy, do hajan jsem šla chvíli po půlnoci. V den zápasu jsem se úplně necítila a čekala výkon pod průměrem, ale realita byla opačná! Asi i proto, že jsem na sobě nechtěla dát znát, že jsem někde byla. Šla jsem do všeho naplno, měla vyplou hlavu. (smích)

Přece jen nebyl termín svatby, v době házenkářské sezony, zvolen nešťastně?

Je těžké najít v naší házenkářské rodině ideální termín. Ten neexistuje, každý víkend se hraje a i nyní chyběli tři blízcí lidé, strejdové a bratránek. Brácha s manželkou si přáli svatbu na podzim.

Zpět k házené. Vítězství jste po dvou prohrách potřebovali jako sůl. Souhlasíte?

Ano. Oživení kondičky během reprezentační pauzy nám pomohlo, skvěle fungovala obrana v čele s gólmankou Sotjarovou. V hlavách jsme nyní byly nastaveny, že jsme favority, nic jsme nepodcenily.

Jak jste spokojená s rozehranou sezonou spokojené?

Stále nás mrzí porážka se Slavií, která je náš přímý rival v boji o play-off. Věřily jsme si na ni, ale nepadalo nám to tam. Jinak sezona je rozehrána docela dobře, další část sezony ale bude náročnější, neboť budeme hrát více venku a jezdit daleko. Nyní nás čeká dvojutkání s Hlohovcem a Pískem, které bychom chtěly vyhrát.

Cílem je play-off?

Samozřejmě a nyní je reálnější než před rokem, kdy se nám touto dobou zranily důležité hráčky. Nyní se už vrací nejen na palubovky, ale i do formy. Kvalitnější s příchodem Minarčíkové máme rovněž obranu.

Jaký máte osobní cíl pro sezonu?

Vyhrávat a pomáhat týmu. Ráda bych se ale po čase opět podívala na sraz reprezentace. Holky sleduji, jsou výborné. Hodně si píši s Kamilou Kordovskou, se kterou jsme byly v nároďáku od dorostu.

Stále ještě souběžně s hraním trénujete v klubu děti?

Ano, ty nejmenší a strašně mě to baví. Navíc končím magisterské studium na vysoké škole v Olomouci obor učitelství a nyní již mám ve škole praxi. Moc se na učitelství těším.