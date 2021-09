Sny si nechám pro sebe. (úsměv) Můj aktuální a nejbližší cíl je hrát dobrou házenou a pomoci Zlínu dostat se po několika letech opět do play-off!

V Kynžvartu jsem byla v červnu na reprezentačním kempu juniorek a prostředí znám i z mládežnických turnajů. Na to, že je Kynžvart nováček, má velké ambice a zápas to nebude určitě jednoduchý!

Osobně jsem docela spokojená. Pokusíme se urvat “povinné” body s papírově slabšími soupeři a tím si snad i zvedneme sebevědomí do dalších náročnějších duelů. Určitě budeme bojovat.

Vyrovnanost týmu nás zdobilo už i minulou sezónu, je to naše velká zbraň. Jsem ráda, že nemáme jen jednoho střelce a prostor na palubovce dostane každá z nás.

V zápase jste si až na gólmanky daly všechny gól. O čem to vypovídá?

Soupeře nechci shazovat, pro nás je každé utkání stejně důležité a mnohdy je těžší ustát roli favorita, než překvapit se silnějším soupeřem. Připouštím, na silnějšího soupeře by nám tento výkon možná nestačil, o to důležitější je pracovat poctivě dál. Největší rozdíl byl v sobotu v naší kvalitnější obraně a druhé útočné vlně.

„O soupeři jsme téměř nic nevěděli a do zápasu jsme šli s velkou neznámou. Každopádně cíl byl jasný: získat dva body a předvést kvalitní výkon a to se podařilo,“ usmívá se 18letá střední spojka, studentka 4. ročníku sportovního gymnázia, která zlínský tým posílila před rokem příchodem z Veselí nad Moravou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.