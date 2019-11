„Moc mě to těší, něco takového se mi doposud nepodařilo,“ přiznává s úsměvem čtyřiadvacetiletá spojka.

Mezi vyhlášené střelkyně rozhodně nepatří. Góly samozřejmě dává, ale na palubovce má i jiné úkoly a týmu pomáhá také jinak. „Spíše jsem se po dlouhé době dala trochu výkonnostně dohromady. Doufám, že to tak půjde dál,“ přeje si.

Jenom přesné zásahy sympatické brunetky ale otrokovickým házenkářkám zatím nestačí. Jiskra v první lize spíše tápe. Po sedmi odehraných zápasech je s pěti body až devátá. Horší jsou jenom Kobylisy a Bohunice.

„Poslední zápasy nám absolutně nevyšly. Úplně jsme vyhořely, nefungovala nám obrana ani útok. Navíc jsme neplnily pokyny trenéra,“ štve Zpěvákovou.

Podle ní je problém uložený hluboko v hlavách mladých hráček.

„Pokud jsme od začátku ve hře a dobře se chytneme, tak to jde. Jakmile ale uděláme dvě, tři chyby za sebou, ztratíme sebevědomí a jsme schopné prohrát jasně vyhraný zápas během pár minut,“ říká spojka Jiskry.

Otrokovice i v letošní sezoně doplácejí na nevyrovnané výkony, nedůslednou obranu a zbytečné ztráty. „Je to škoda, máme mladý tým, holky jsou šikovné. Teď musíme jít dál a soustředit se na to, co je před námi,“ uvedla Zpěváková.

Svěřenkyně trenérů Habrovanského a Cilečka musí hlavně stabilizovat obranu a zrychlit přechod do protiútoku.

„Z toho umíme dávat jednoduché branky,“ ví opora celku ze Zlínska.

I když Jiskra před sezonou žádné přehnané ambice neměla, pomýšlela na vyšší příčky.

„Všechny zápasy v první lize jsou hodně vyrovnané a výsledky těžko předvídatelné,“ míní.

„Velkým překvapením je asi tým Kunovic, který šel viditelně nahoru. Hru táhnou dvě mladičké, talentované spojky, které pravidelně ukazují svou kvalitu,“ vyzdvihuje Zpěváková výkon Grabcové a Flekové.

Rodačka ze Zlína, která od svých tří let žije právě v Otrokovicích, kde začala i s házenou, pravidelně už druhou sezonu vypomáhá také Hodonínu ve druhé lize žen.

„Jezdí nás tam více, podle toho jak můžeme,“ vysvětluje.

Pendlování čtyřiadvacetileté hráčce nevadí, na cestování je zvyklá. Angažmá na Slovácku si užívá. „Vzala jsem to jako super příležitost se více vyhrát. Jezdím tam moc ráda,“ přiznává.

Do MOL Ligy, které se do Hodonína vrátila po roční přestávce, zatím ještě nenaskočila.

„Určitě mě i tato soutěž láká, byla by to skvělá zkušenost. Nejsem si ale jistá, zda bych tam vůbec měla co dělat a časově to zvládala,“ říká.

Kromě milované házené jí nejvíce času zabírá práce. Sport se zaměstnáním dokáže skloubit, v době studia to ale měla horší. „Vždy záleží především na tom, co člověk studuje a jaké jsou jeho priority,“ myslí si. „Já jsem chtěla oboje a od toho se odvíjel i výběr sportovního gymnázia, kde nás plně podporovali v tom, abychom oboje zvládali,“ přidává.

Vysokou školu od druhého ročníku studovala dálkově.

„V týdnu jsem chodila do práce, odpoledne na trénink a o víkendu do školy a na zápas. Trénink jsme neměly každý den, takže se to dalo zvládnout, ale s blížícími se státnicemi jsem si sáhla opravdu na dno,“ přiznává Zpěváková, která má hotového bakaláře v sociální práci. Navazující magisterské studium ale předčasně ukončila.

„Nedávalo mi to, co jsem očekávala,“ vysvětluje. Momentálně pracuje, ale ke studiu by se odchovankyně Jiskry v budoucnu ještě ráda vrátila.