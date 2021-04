Účastníky první ženské ligy verdikt svazových činovníků nepřekvapil. S předčasným koncem tak nějak počítali. „Koronavirus bohužel rozhodl za všechny,“ povzdechl si trenér TJ Jiskra Otrokovice Petr Habrovanský. „Takový je prostě život. Holt se nedá nic dělat,“ přidal zklamaně.

Také v klubu ze Zlínska věřili, že se situace na jaře zlepší a vládní nařízení rozvolní. Do Velikonoc se nic z toho nestalo, soutěže se rozjedou nejdříve na podzim. „Už se těšíme, až se zase vrátíme na palubovku ke společnému tréninku. Čím dříve to bude, tím lépe,“ říká Habrovanský.

Házenkářky Otrokovic začnou s přípravou hned, jak to situace dovolí. „Zkusíme se s děvčaty domluvit, abychom stejně jako loni jeli nonstop až do nové sezony. Tréninků by možná bylo méně, ale zase bychom trénovali pořád, i přes letní prázdniny,“ uvedl zkušený kouč.

Trenér Jiskry zatím neví, zda může počítat se všemi svěřenkyněmi. „Právě tento týden jsem se bavil s předsedou klubu Cilečkem. Pomalu chceme začít dávat družstvo dohromady. Sám jsem zvědavý, kolik děvčat z osmnáctičlenného kádru kvůli covidu skončí,“ přemítá.

Větší problémy může dlouhá pauza přinést u mládeže. Také otrokovická děvčata nemohou trénovat ani hrát, za poslední rok absolvovala jen minimum soutěžních utkání. „Je to strašná škoda, bohužel s tím nikdo nic neudělá. Holkám to může v budoucnu chybět,“ ví dobře Habrovanský.

Český svaz házené v uplynulých měsících pracoval s několika variantami soutěžních plánů tak, aby bylo možné regulérně odehrát alespoň dílčí část amatérských a mládežnických soutěží.

V reakci na aktuální vývoj epidemické situace a prodloužení vládních opatření však Exekutiva ČSH s definitivní platností 30. března rozhodla o zrušení soutěžního ročníku házené, s výjimkou nejvyšších profesionálních soutěží mužů a žen.

Trenér Slovák předává dorostence Zlína

„Nějaké informace jsme měli, takže vzhledem k situaci jsme podobnou zprávu očekávali. Podle mě je to smysluplnější, než kdyby se soutěž znovu rozjela a stejně by se nestačila dohrát. Takto se po rozvolnění můžeme připravovat na další ročník,“ říká trenér prvoligových kunovických házenkářek Miroslav Slovák.

Zkušený kouč věří, že po dvou předčasně ukončených ročnících se ten příští už normálně dohraje. „Díky proočkování by to mohlo být lepší,“ je přesvědčený.

„Navíc ve světě to funguje, ve všech okolních státech se sportuje, jenom u nás to nejde. Česká vláda by se měla inspirovat v dalších evropských zemích,“ míní. „Nyní sleduji třeba NHL a na stadionech jsou normálně diváci, byť samozřejmě v omezené kapacitě. Věřím, že i my brzy půjdeme stejnou cestou,“ přeje si.

Slovák i v dlouhé pauze zůstává v kontaktu se svými svěřenkyněmi. Kromě jedné hráčky, které zvažuje ukončení činnosti, by ostatní děvčata měla dál na Bělince pokračovat.

Sám zkušený kouč naopak předává zlínské dorostence, dál se chce věnovat pouze kunovickým házenkářkám. „Už mám nějaký věk. Nechci být každý den v hale. Na čas si dám u mládeže pauzu,“ přiznává.

Český svaz házené se nyní ve zbývající části sezony zaměří na dvě klíčové oblasti. „První je návrat dětí k organizovaným a pravidelným formám přípravy tak, jak to budou umožňovat protiepidemická opatření. Ve spolupráci s dalšími kolektivními sporty jednáme o možnosti tréninku družstev a sehrání přátelských utkání alespoň na venkovních hřištích,“ představil nastínil plán na nadcházející týdny nový šéf svazu a bývalý reprezentant Ondřej Zdráhala s tím, že Český svaz házené v uplynulých dnech představil dvojici projektů věnovaných mládeži:

„Už tento čtvrtek startuje seriál Live tréninků s Tréninkovými centry mládeže, který je určen nejen pro kategorie minižáků a mladšího žactva. A krajští manažeři v jednotlivých krajích postupně spouští projekt mládežnické On-line ligy, který se ze Středočeského kraje úspěšně rozšiřuje i do dalších regionů.“

Druhým tématem v oblasti soutěží je pak příprava soutěžního ročníku 2021/22, přičemž struktura soutěží (počet účastníků či účastnická družstva) může být upravena na základě přihlášení týmů do jednotlivých soutěží. Probíhat budou rovněž jednání o podmínkách a omezeních, za kterých bude možné uskutečnit letní přípravu.