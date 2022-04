1. házenkářská liga žen, 19. kolo -

TJ Jiskra Otrokovice - TJ Sokol Velké Meziříčí 32:22 (17:10)

Nejvíce branek: Divílková 9/3, Lapčíková 5, Vařechová 4 - Pacalová 6, Závišková 5/1. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 3:0. Sedmimetrové hody: 5/4 – 1/1.

Postavení obou družstev v tabulce velelo domácímu celku zvítězit. Jiskra přistoupila k nedělnímu utkání zodpovědně, což bylo vidět od prvních minut hlavně v obraně.

Díky ní a slušným přechodem do útoku si otrokovické házenkářky postupně vytvářely šance k zakončení a také je proměňovaly. „Bylo fajn, že i přes prostřídání sestavy se nám stále dařilo navyšovat brankový rozdíl až na poločasových 17:10,“ pochvaloval si Habrovanský.

Optimistický poločasový výsledek zkušeného kouče popohnal k dalšímu prostřídaní sestavy.

„Bohužel po deseti minutách druhé půlky to bylo 19:17 a musel jsem opět prostřídat,“ mrzí Habrovanského.

„Na některých děvčatech, co začala druhý poločas, byl bohužel vidět jejich herní a hlavně tréninkový deficit,“ vypozoroval.

„Alespoň dostala tato děvčata info a je na nich, co s tím udělají. V každém případě se po prostřídání naše hra opět zvedla, stabilizovala, obrana se zlepšila a bylo to opět vidět i na zvětšujícím se brankovém rozdílu,“ přidal.

Střelecky se dařilo hlavně Divílková, která těžila především ze hry Lapčíkové a Ličmanové. „Navíc je velkou oporou v obraně,“ vyzdvihuje přínos nejen gólové pivotky.

„Konečně se nám trochu více herně rozvášnila Terka Lapi (Lapčíková – pozn. red) a bylo to ihned vidět na její pohodě, jejich vstřelených brankách a i celkovém herním projevu. Když ještě postupně dojde i na střelbu z větší vzdálenosti, tak to pro ni a hlavně pro družstvo bude další zajímavý brankový příděl do soupeřových sítí,“ věří Habrovanský, který závěrem poděkoval všem hráčkám i věrným fanouškům za podporu.