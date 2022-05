„Zaslouží velkou pochvalu. Snažila se dirigovat hru, co to šlo. Já jsem si přitom myslel, že ji ve druhé půlce nechám odpočívat, protože ji ještě čekal zápas za béčko,“ uvedl na klubovém webu trenér otrokovické Jiskry Petr Habrovanský.

Velkou oporou domácího týmu byla také osmigólová Laura Holincová. „Podává u nás velmi dobré výkony. Na ní je poznat, že poctivě trénuje,“ říká kouč. „Ale i zbytek holek si zaslouží pochvalu a potlesk diváků, protože hrály dobře a všechny bojovaly,“ přidal.

1. házenkářská liga žen, 21. kolo -TJ JISKRA OTROKOVICE – TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 31:28 (19:12). Nejvíce branek: Ličmanová 9/2, Holincová 8, Vařechová a Zpěváková 4 – Brožová 6, Jůzlová 4. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Vyloučení: 4/4. Sedmimetrové hody: 3/2 – 0.

Zkušený otrokovický trenér byl po triumfu nad Havlíčkovým Brodem moc rád, že se jeho týmu podařilo vyhrát. „Družstvo Havlíčkova Brodu je totiž tak trochu naše noční můra,“ poznamenal s úsměvem.

Házenkářky Otrokovic si po nervózním začátku trpělivou obranou a kvalitním zakončením vybudovaly velmi slušný poločasový náskok, když si do šatny nesly vedení 19:12.

„Výborným výkonem tohle naše snažení podporovala Barča Šimková a navázala tak na svůj velmi dobrý výkon z Prahy,“ chválil šikovnou brankářku Habrovanský.

Jeho tým však o náskok během úvodních deseti minut druhé půle o nadějný náskok přišel.

„Nechápu to, ale svojí naivitou, nezodpovědností a neplněním taktických pokynů jsme vypadli z role. Naštěstí se děvčata trochu probrala a dobojovala to utkání do vítězného konce,“ oddechl si zkušený kouč.

„Tady bohužel v těch posledních deseti minutách o házené moc mluvit nemůžeme. Ale i to je důležité, že když se rozklepou kolena, hlava má tak trochu „zatmění“ tak to alespoň vybojujeme silou a štěstím,“ dodal.

Házenkářky Otrokovic zakončí sezonu v sobotu na palubovce Bohumína, kde budou hájit čtvrtou pozici.