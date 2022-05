I. házenkářská liga žen, 22. kolo -

1. SC Bohumín 98’– Jiskra Otrokovice 26:28 (14:16)

Nejvíce branek: Vachtarčíková 8/1, Pudichová a Dejová 4 - Divílková 7/2, Chludová a Vařechová 4, Blahušová, Gajdošíková a Juříková 3. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Vyloučení: 4/3. Sedmimetrové hody: 3/2 – 3/2.

A čekal, zda si děvčata, která si našla čas na poslední mistrovský duel, s touto situací poradí. „Nakonec to nebylo až tak špatné a jelikož jsme i vyhráli, tak patří všem děvčatům velká pochvala. Vím, že spousta fanoušků si řekne, že výhra v Bohumíně o dvě branky zase takový výkon není, ale opak je pravdou,“ míní Habrovanský.

„Když vezmeme v potaz, že ze základu mimo brankářky hrála jen Vařechová a Divílková, která ač pivot celý zápas hrála na rozehrávce, a k nim se přidaly buď starší dorostenky anebo děvčata, které toho moc nenatrénovala a nenahrála, tak za mne super výkon,“ přidává.

K omluvenkám a absencím se moc vyjadřovat nechtěl. Ohled na řeči o cizích hráčkách ale už brát nebude.

„Naše domácí hráčka je ta, která má chuť trénovat a udělá vše proto, aby byla skoro vždy tam, kde je jí třeba! Třeba na mistrovském zápase!“ uvedl.

Otázka je, co Otrokovicím přinese nová prvoligová sezona. „Hráček je dost a nutno dodat, že vůbec ne špatných. Snad se jim bude chtít makat a hrát! V každém případě se do družstva žen již plně zapojí naše starší dorostenky, takže nám opět vzroste počet hráček, které by mohly mít zájem trénovat a hrát. Sám jsem zvědavý, co vše se stane přes prázdniny a kdo všechno se objeví druhého srpna na prvním tréninku nové sezony 2022/23,“ dodává Habrovanský.