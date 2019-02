Zápas pravdy bezpochyby čeká zítra od 16 hodin interligové házenkářky Zlína. Ve šlágru 11. kola vyzvou Veselí nad Moravou.

Trenér Martin Spuchlák. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

„Bude to ukazatel síly v naší zdravotně neutěšené situaci. Pro oba týmy to bude důležitý duel, ve kterém vzhledem k posledním výsledkům bude mírným favoritem soupeř. Pokud ale chceme pomýšlet na play-off, musíme jej zvládnout,“ uvědomuje si kouč Zlína Martin Spuchlák.

Na marodce je aktuálně šest hráček, další kvarteto nastoupí po zranění.

„Holky se postupně dostávají do tempa, formy. Vše chce ale čas,“ konstatuje slovenský trenér ve službách Zlína, jemuž se budou hlásit i Kolářová s Mizerovou, které měly studijní povinnosti.

Pozitivní zprávou je příchod první posily – 24leté univerzálky Veroniky Staré z prvoligových Bohunic.

„Tento týden s námi poprvé bude trénovat. Uvidíme, kde jí najdeme místo, naštěstí je univerzálka s velkou touhou něco dokázat,“ cení si Spuchlák, který věří, že do přestupního termínu 15. února se vedení podaří kádr doplnit ještě o jednu hráčku. „S perspektivou do budoucna by se nám hodila,“ připustil.

Kdo nakonec nastoupí, se kouč rozhodne po pátečním tréninku.

„Situace se zlepšuje. Sice se nám vyhýbají klasická menší, svalová zranění, ovšem je to na úkor vážných. Jsem ale optimista, již trénuje více hráček, všem se nám lépe pracuje,“ těší Spuchláka, který chystá na zítřejší duel jinou, speciální taktiku.

„Soupeř posílil mimo jiné o Michnovou. Popravdě donedávna nám styl Veselí moc neseděl, ale s novými hráčkami jej změnili. Věřím, že navážeme na poslední výkon s Mostem a podaří se nám nějakou věcí nad protivníkem vyzrát,“ pousmál se Martin Spuchlák.