„Na jednu stranu jsme rádi, že si o víkendu ještě stihneme zahrát, na druhou stranu jsem zaskočen, že jsme to dozvěděli až ve středu. Je to nešťastné řešení,“ netají rozčarování kouč Zlína Marek Kolář.

Proč? „Jsme zvyklí se na každého soupeře chystat celý týden, a když je to kvalitní protivník, favorit, o to důležitější je příprava. Co se ale dá dělat,“ pokrčil rameny trenér, jehož výběr byl ještě před víkendem zdravý.

„Jen jedna hráčka s námi netrénovala, protože byla v kontaktu s nemocným a byla v karanténě. O víkendu už by ale měla být k dispozici.“

Zlín se tak v krátké době střetne se sešívanými podruhé, když v prvním měření sily prohrály po vcelku vyrovnaném průběhu.

„Naděje na bodový zisk zde je, ale příprava se zkrátila. Snad se holky vyhecují a překvapí,“ přeje si trenér.

Jasné je, že od pondělí se již příprava přesune z komfortních podmínek haly ven.

„Je to komplikace, kterou ale musí podstoupit všichni. My si nemůžeme dovolit přerušit tréninkový proces, holky by bez něj po návratu do soutěže byly náchylnější na zranění. Snad nám bude přát počasí,“ posteskl si Kolář, který je připraven na improvizaci.

„Budeme střídat hlavně běh s bioposilovnou. Pokud to půjde, s míčem si něco vyzkoušíme na venkovním tartanovém hřišti.“

Jasné je, že tato sezona bude jiná, všechny kluby nebudou mít rovnocenné podmínky. Již nyní jsou v karanténě celky Hodonína a podruhé Písku. Měl by tedy někdo sestupovat?

„Za mě ne, stejně jako v hokeji. Uvidíme. Nevím z čeho mám nyní větší strach, jestli o zdraví nebo zda se sezona vůbec dohraje. Z pozice funkcionáře klubu se nám podařilo ekonomicky zabezpečit celou sezonu, která se stejně jako na jaře přerušuje. Snad se vše uklidní a vše dobře dopadne,“ dodal trenér Zlína Marek Kolář, jehož výběr prozatím odložil jen jedno plánované utkání.