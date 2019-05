„Měli jsme výborné vstupy do poločasů, ale bohužel jsme v závěru prošustrovali náskok, který jsme těžko padesát minut budovali. Nevím čím to bylo, jestli nervozitou nebo tlakem soupeře na hřišti,“ nechápavě po utkání kroutil hlavou kouč domácích Martin Spuchlák.

„Byl to typický zápas play-off, rozhodla poslední chyba v závěrečné minutě, kterou jsme vyrobili my. Musíme opakovat poslední dobré výkony hlavně v obraně a pak uvidíme, co bude dále. Čakají nás totiž těžké konfrontace v Plzni a Písku, kde uděláme maximum pro každý bod,. Ten ještě k záchraně potřebujeme,“ uvědomuje si Spuchlák.

Další utkání čeká házenkářky Zlína ve středu na palubovce nováčka z Plzně.

ZLÍN – PÍSEK 21:21 (10:8)

Nejvíce branek: Nygrýnová 5, Mizerová 4, Hradilová 3/2 - Šetelíková 5, Kubišová 4, Kvášová 3/2, Novotná 3/1, Součková 3. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 7/4 – 7/3. Vyloučení: 4-4. Diváci: 150.

DALŠÍ VÝSLEDEK 3. kola: DHC Plzeň - Zora Olomouc 30:27.

1. Zora Olomouc 3 1 1 1 91:83 24

2. Zlín 3 1 1 1 68:78 20

3. Plzeň 3 1 0 2 66:69 18

4. Písek 2 1 2 0 69:64 17