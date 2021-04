esté vítězství sezony vybojovaly interligové házenkářky Zlína v sobotní dohrávce 9. kola na půdě Prešova. Základ úspěchu daly Moravanky na Slovensku na začátku druhé půle, kdy získaly sedmigólové vedení a v závěru již výhru kontrolovaly.

Intreligové házenkářky Zlína vyhrály v Prešově 30:28. Na snímku Daňková. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

„Jsou to ale hodně vydřené body, které bolí, holky jedou domů hodně zbité. Soupeř hrál na samé hraně, spíše za ní. Tento týden si budeme lízat rány,“ přiznala jedna z trenérského triumvirátu Zlína Hana Kolářová. „O to cennější ale body jsou, je to další psychická vzpruha,“ potvrdila.