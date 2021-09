„Oproti předešlým kolům jsme velmi dobře vstoupili do utkání, troufnu si říct, že jsme soupeře zaskočili. V podstatě jsme téměř celý první poločas drželi vedení na naší straně. V prvních třiceti minutách snesla naše hra ty nejpřísnější parametry,“ řekl pro klubové stránky trenér Zlína Ivo Vávra.

„Ve druhé půli jsme ale udrželi krok se soupeřem pouze sedm minut. Poté se už naplno projevila síla Mostu. Několik sporných rozhodnutí rozhodčích a naše individuální chyby dostaly soupeře na koně a nekompromisně nás trestal z rychlých útoků. Tímto si vytvořil pohodlný náskok a utkání se již jen dohrávalo,“ posteskl si Vávra.

„Ukázali jsme, že jsme na dobré cestě a že máme do budoucna na čem stavět. Pokud se poučíme z chyb a budeme vnímat to pozitivní, co nám utkání ukázalo, jsem přesvědčen, že se budeme stále posouvat výkonnostně nahoru. Myslím, že po předvedených čtyřiceti minutách mi holky již uvěří, že se dá hrát s každým soupeřem beze strachu o výsledek," cítí trenér Zlína.

"Také jsem velmi rád, že některé individuální výkony dosáhly parametrů, které očekáváme. Konečný výsledek je v porovnání s naší předvedenou hrou příliš krutý a neodpovídá průběhu utkání, ale takový už je sport. Dnes jsme opravdu bojovali jako tým,“ dodal Vávra.

Přerušit sérii tří porážek v řadě budou chtít svěřenkyně trenéra Ivo Vávry již v sobotu, ovšem doma proti slovenskému šampionu z Michalovců je nečeká vůbec snadný úkol.

MOST – PSG ZLÍN 40:26 (19:17)

Nejvíce branek: Stříšková 7/3, Smetková 6, Mikulčík 5 – Štipčáková 5/5, Fleková 4, Kolářová 4. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 3/3 – 5/5. Vyloučení: 6:6.

Další výsledky 4. kola: Kynžvart – Písek 30:28, Hodonín – Slavia Praha 22:29, Stupava – Plzeň 17:34.

1. Michalovce 4 4 0 0 133:77 8

2. Most 5 4 0 1 163:120 8

3. Písek 4 3 0 1 120:94 6

4. Dunajská Streda 5 3 0 2 128:126 6

5. Kynžvart 4 3 0 1 103:103 6

6. Plzeň 4 2 1 1 101:87 5

7. Slavia Praha 4 2 0 2 114:98 4

8. Olomouc 3 1 1 1 71:77 3

9. PSG Zlín 4 1 0 3 99:100 2

10. Poruba 3 1 0 2 76:82 2

11. Hodonín 4 1 0 3 78:120 2

12. Šaľa 3 0 1 2 63:73 1

13. Chorzów 4 0 1 3 97:135 1

14. Stupava 3 0 0 3 48:102 0