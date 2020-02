Klíčový zápas nezvládly. Místo smazání ztráty na postupovou příčku pro play-off interligové házenkářky Zlína klopýtly na palubovce přímého rivala a jeho náskok narostl na šest bodů. „O postupujících je asi rozhodnuto. Hanačky v kvalitním duelu vyhrály zaslouženě,“ sportovně uznal trenér Zlína Marek Kolář.

Interligové házenkářky Zlína (ve žlutém) prohrály v Olomouci 25:30 | Foto: pro Deník Jaroslav Pavlík

OLOMOUC - PSG ZLÍN 30:25 (16:12)

Jeho tým bojoval, ale na soupeře neměl. „Bohužel jsme udělali poměrně dost technických chyb a to byl asi hlavní aspekt, proč jsme to utkání nedotáhli do dobrého konce nebo minimálně do vyrovnaného závěru,“ posteskl si kouč, jehož výběr tentokráte nezdobila výborná obrana. „Nepracovala tak, jak by měla, a jak bych chtěl. V druhém poločase jsme se pokusili soupeře ještě rozhodit jejím vysunutím, ale Olomouc si s tím dokázala poradit a své vedení navýšit,“ dodal Kolář.