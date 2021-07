„Pomohla jsem, když bylo potřeba. Pracovat na více frontách bylo časově náročné, proto jsem si řekla a dost. Cítím potřebu změny a pozice u mládeže mi sedí,“ vyznala se dlouholetá zkušená trenérka.

Kormidlo mladého talentovaného výběru převezme další více než zkušený trenér – Ivo Vávra. Bývalý trenér extraligových házenkářlů Kopřivnice a Litovle naposledy působil u interligových házenkářek Poruby.

„Je to zkušený trenér, který dokáže na naši práci navázat,“ cítí současný zlínský asistent a člen vedení klubu Marek Kolář, jenž bude dál u týmu působit v roli manažera. „Jak bude vypadat realizační tým, si rozhodne nový kouč v příštích dnech,“ dodal Marek Kolář, jenž níže zhodnotil uplynulý ročník.

Jak jste spokojeni s uplynulou sezonou?

Vždy chceme více,proto spokojeni nejsme! Ale nemůžeme ani říci ,že bychom byli zásadně nespokojení či zklamáni. Vždy je potřeba se na to dívat reálně a na co současný výběr skutečně má. Tím, že se uhrálo šesté místo a získané body v základní soutěži nám daly klid do záchranářských bojů. Nicméně jsme si přáli být větším konkurentem o místo v play-off.

V konečném součtu týmu k postupu do play-off chyběly čtyři body? Byla vyřazovací část hratelná?

Rozhodně ano. Bohužel našly se zápasy, kde jsme je mohli vybojovat právě ten potřebný bodík navíc, ale v určitých zápasech nám chyběla větší trpělivost a koncentrace.

Nejste zklamáni, že jste nevyválčili 5. místo?

Cíl do play-out bylo pozici udržet, ale zklamání nepřevládalo. Holky měly snahu hrát v plném nasazení do posledního zápasu. V závěru nás ale potkala nějaká zranění a nejzkušenější hráčky a opory týmu Eva Minarčíková a Míša Kolářová nám zejména v klíčovém duelu v Písku nám chyběly. Prohra o dva góly mrzela, ale na druhou stranu hráčky zasloužily pochvalu za předvedený výkon . Popravdě v závěru sezony jsme již sledovali na hráčkách únavu a vytrácela se nám tím i herní forma.

Který zápas byl nejpovedenější a naopak propadák?

Nejpovedenější byly zápasy v Písku, doma s Porubou a v Prešově. Propadák a nebo kdy nám fakt nešlo byl zápas v Hodoníně. Duel za hranicí jsme sice díky velkému nasazení vyválčili oba body, ale po zápase skončily tři hráčky na zlínské úrazovce…

Jak moc tým poznamenal covid a opatření s ním související?

Kromě nutného každotýdenní testování jsme se s tím vyrovnali, stejně jako hráčky případné onemocnění ustály. Pokud se objevil v realizačním týmu, dokázali jsme se zastoupit.

Prostor hodně dostávaly mladé hráčky. Byl to záměr nebo vás přinutila situace.

Bohužel při zranění Jolany Mizerové a situace, kdy Káju Ševčíkovou limitovala nemoc, jsme byli nuceni si výpomoc dorostenkami, které už s ženami trénovaly a příležitostně i nastupovaly do zápasů.

V nastalé nové situaci již bylo nutné mladé intenzivněji využít a jsem ráda, jak se chopily příležitosti. Bylo velmi potěšující sledovat mladé nadějné hráčky Zlína, které se v zápasech stávaly oporami. Je jasné, že v tak mladém věku je forma kolísavá, ale i přes to se staly v průběhu soutěže pro tým naprosto nepostradatelné.

Která z hráček udělala největší progres?

To asi tak nejde říci, obecně ale dorostenky, které už nastupovaly pravidelně do zápasů, získaly ohromné zkušenosti a jejich sebevědomí stoupalo … Budeme věřit , že děvčata navážou na herní výkonnost na šampionátu juniorek a následně v další sezóně. Za očekáváním nezůstaly ani již zkušené hráčky, které si v mnohá zápasech držely svůj herní standart a svou trpělivostí a zkušenostmi pomáhaly týmu . Vytvořila se skvělá parta , která táhla za jeden provaz .

Kde byly a jsou největší nedostatky týmu? Na čem bude muset zapracovat?

Potřebujeme vyrovnané zápasy, stabilnější výkonnost, protože takto nás v některém zdobila výborná obrana a druhém zápase jsme v obraně propadly … Toto musíme dostat do stabilní pozice, protože od obrany všechno začíná, tam musí být naše jistota. Následně na to navazuje útočná část, která nás v mnohých zápasech zklamala. Musíme zapracovat více na rozhodovacích činnostech, větší trpělivosti a tlaku či nebezpečí na spojkových postech.

Jaký má tento tým potenciál?

Věříme že velký a děvčata i realizační tým na něm budou v následující sezóně aktivně pracovat.

Co říkáte, že titul má opět Most? Kdy a komu se podaří přerušit jeho hegemonii?

Ano má a gratulujeme mu. Může se to podařit týmům profesionálním či poloprofesionálním, které si mohou dovolit posílit tým i třeba ze zahraničí. V Mol lize máme na mysli Dunajskou Stredu či Michalovce. U našich tuzemských klubů se vytvořenými podmínkami zatím nemůže nikdo Mostu rovnat. V našem týmu máme děvčata v zaměstnání a studijním procesu, kdy trénink zvládají až po práci, máme i dvě hráčky na mateřské. Ono to není opravdu tak jednoduché jak to vypadá….

Házenkářky Zlína získaly naposledy titul v roce 2005. Dočká se ještě Zlín podobného úspěchu?

Těžko se hledá odpověď. Aby se podobný úspěch zopakoval, bylo by potřeba tým doplnit nadprůměrnými hráčky interligy, nebo se pokusit si takovou silnou generaci hráček vychovat. A v nepolední řadě dlouhodobě jim vytvářet takové podmínky, aby v klubu zůstávaly a neměly tendence odcházet. O což se právě nyní snažíme.

Co k tomu je zapotřebí?

Jak jsme již zmiňovali jsou to podmínky ve kterých se děvčata nachází. A ty se dají vytvářet jedině vyšším a vyšším rozpočtem… A snahou v amatérských podmínkách pracovat profesionálně.

Od kdy do kdy mají hráčky volno? Kdy se poprvé potkáte?

Hráčky mají nyní téměř čtyři týdny volno a každá má individuální plán, který vyplňují on-line s fotodokumentací … Takže sledujeme plnění a dodržování a 14. července začínáme letní přípravu.

Dají se očekávat změny v kádru? Máte informace o nějakých odchodech?

Ano je pravděpodobné že dojde ke změnám. Nicméně nechceme některá jednání oznamovat dříve, než- li je dokončíme.