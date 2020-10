Házenkářky Zlína se Slavií vybouchly

Po nedávném slibném výkonu a výsledku v Praze si v domácí odvetě na sešívané věřily. Místo toho v narychlo dohodnuté předehrávce 16. kola interligové házenkářky Zlína doma nečekaně vyhořely. „Je to k vzteku, Slavie rozhodně patří do kategorie hratelných soupeřů. Bohužel my podaly špatný výkon, vybouchly jsme,“ sypala si po utkání popel na hlavu jedna z nejzkušenějších hráček Zlína Eva Minarčíková.

Zlín proti Slavii | Foto: Jaroslav Pavlík