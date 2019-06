Po odchodu Martina Spuchláka do Mostu aktuálně osamocený vůdce zlínské kabiny.

„Ale jednání s novým trenérem probíhají. Jasno chceme mít co nejdříve, ovšem současně nic nechceme uspěchat, abychom za tři čtyři měsíce nelitovali. Variantou je i posun některého trenéra z našeho klubu,“ přiznal Kolář, jehož výběr začne nový ročník začátkem září doma proti Prešovu.

Po dvoutýdenní rekondiční přípravě v domácích podmínkách čeká hráčky stejně dlouhá dovolená. K hlavní fázi přípravy na novou sezonu se sejdou v polovině července.

„A to už by mělo být s novým koučem,“ zopakoval Kolář, jenž zasedá v komisi pro výběr svého „šéfa“.

„Ale výběr není snadný. Máme nějaké požadavky i směrem ke vztahu k našemu klubu, stejně jako naše poměry už nejsou, jaké bývaly, kdy jsme mohli platit trenérovi desetitisíce. Nemáme ani profi tým, řada hráček studuje či pracuje. A tomu musíme řadu věcí přizpůsobit,“ upozorňuje Kolář, jenž o posunu na post hlavního kouče neuvažoval.

„Byla by to výzva, ale musím sebekriticky uznat, že mi je teprve 28 let, a i když znám poměry a holky dobře, chce to ještě čas,“ pousmál se asistent.

Pod jeho vedením nyní hráčky nabírají kondici jak v hale, tak venku. Navíc jsou pod dohledem kondičního kouče, kterého si házenkářky již loni pochvalovaly.

„Kádr chceme doplnit, v jednání je příchod dvou tří hráček na křídlo a do obrany. Rádi bychom i kvalitní spojku, ale zde je trh bohužel přebraný,“ krčí rameny Kolář, který se navíc vyrovnává s koncem kariéry zkušených hráček Nygrýnové, Benedíkové a Hradilové.

„Současně jednáme o další spolupráci s Jagodičovou, v přípravě by s námi měla pokračovat i Veronika Stará, která u nás hostovala z Bohunic. Do přípravy se pozvolna zapojují také rekonvalescentky Ševčíková s Herbočkovou, pokračování zvažuje brankářka Rybníčková. I na poli hráčského kádru čeká vedení dost práce,“ dodal Marek Kolář.