„Mám smíšené pocity. Tady, ve specifickém prostředí, se nikdy nehraje snadno, i Slavia zde vyhrála jen o gól. Z tohoto pohledu je bod cenný, stejně jako se zde dalo vyhrát,“ přiznal zlínský trenér Marek Kolář.

Jeho výběr ale po většinu času především první půle tahal za kratší konec a neustále dotahoval vedení Západočešek.

„Byly okamžiky, které jsme měli zvládnout lépe. Kdyby to vyšlo, tak zde jednoznačně vyhrajeme,“ je přesvědčen kouč hostů.

„Přišly ale pasáže, kdy jsme byli zbrklí, nezvládli zakončení a střelbu. Proto jsme neustále drželi soupeře ve vedení,“ mrzí ještě nyní Koláře, jehož výběr sice vedl 23:21, ale nakonec zachraňoval remízu.

„Bylo to složité, v závěru jsme museli hrát vabank. I proto, že jsme hráli v oslabení, chvílemi i bez dvou hráček. I proto musím za nasazení a bojovnost tým pochválit. Chtěl vyhrát, měl na to, ale i za bod jsme rádi.“

Přesto a nebo právě proto, že další utkání sehrají Zlíňanky druhý lednový víkend na palubovce ostravské Poruby, žádné velké volno je nečeká.

„Ale s tím holky počítají, kromě svátečních dnů budeme na palubovce pilovat naši hru. Mladý tým to potřebuje, stejně jako hrát mistráky,“ upozornil kouč, jenž ale další harmonogram mezinárodní soutěže nezná.

„Pokud se podaří vyjednat výjimku pro možnost cestování k zápasům na Slovensko a Slováků k nám, mělo by se pokračovat dle plánu. Pokud to nevyjde, ani z toho se svět nezboří. I proto, že my jsme z pohledu vzdáleností uprostřed, je nám to jedno. Hlavně chceme hrát,“ zdůraznil Marek Kolář.

PLZEŇ – PSG ZLÍN 25:25 (12:12)

Nejvíce branek: Vlachová 14/2, L. Galušková 5, D. Galušková 2/1 – Minarčíková 6/3, Herbočková 5, Kolářová 5. Rozhodčí: Barták, Hladký. Sedmimetrové hody: 3/3 – 3/3. Vyloučení 5:5. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Písek – Most 22:29, Olomouc – Slavia 33:25.

1. Baník Most 9 9 0 0 332:185 18

2. Slavia Praha 9 7 0 2 282:242 14

3. Zora Olomouc 8 6 0 2 224:199 12

4. Michalovce 6 5 0 1 159:138 10

5. Dunajská Streda 5 4 1 0 148:107 9

6. Písek 8 3 0 5 192:213 6

7. Poruba 4 2 0 2 93:94 4

8. PSG Zlín 8 1 1 6 174:210 3

9. ŠŠK Prešov 5 1 0 4 114:154 2

10. Duslo Šaľa 5 0 1 4 116:137 -21 1

11. Plzeň 6 0 1 5 129:180 -51 1

12. Hodonín 8 0 0 8 164:268 -104 0