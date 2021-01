„Díky včasnému zásahu a pauze se nám alespoň nějakým způsobem podařilo uchránit většinu hráček kabiny,“ těší trenéra Zlína Marka Koláře.

Ve zlínském výběru se nakonec prokázal koronavir u tří hráček, další čtyři byly týden v karanténě.

„U všech nakažených naštěstí neměla nemoc vážnější průběh, dobře to zvládají. A i všechny ostatní byly na posledních testech negativní. Část týmu tak začala opět s přípravou v pondělí, zbytek, až na trojici nemocných, od středy,“ potěšil fandy kouč házenkářek, které o víkendu budou mít další zápasové volno.

„Ale to je plánované, máme volné kolo. Nejbližší zápas bychom měli odehrát první únorový víkend v Šaľe,“ dívá se do diáře Kolář.

„Zápasy na Slovensku musíme absolvovat i s cestou do 12 hodin. Otestoval to už Hodonín, který hrál až v Prešově a zvládl to. Pokud se epidemiologická situace a omezení nezmění, jsme připraveni hrát,“ těší se trenér Zlína, jehož další interligové kolo čeká o týden později doma právě s Hodonínem.