V přetahované o každý metr palubovky, balon a gól sice byly častěji ve vedení domácí házenkářky, ale mladý tým Zlína se nevzdal a díky trefě Venduly Hubové z poslední minuty dosáhl na zaslouženou dělbu bodů.

„Holky příkladně bojovaly, nevzdaly se. Je to cenné o to více, když tým není v ideálním rozpoložení - chybí mu zkušená hráčka, která by jej dokázala zvednout a rozhodnout. Každopádně na holkách je znát cesta dopředu, zlepšují se. Musí si více věřit, ale vzhledem k jejich věku se není čemu divit. Musíme dál tvrdě pracovat,“ nabádá i přes dílčí úspěch kabinu Ivo Vávra, jehož výběr postoupil na 12.místo. V dalším kole hostí Zlín v sobotu Šaľu.

OLOMOUC – PSG ZLÍN 24:24 (13:12)

Nejvíce branek: Sovová 7/4, Hejlová, Kuxová 4 – M. Sekulová 6, Kolářová 5/2. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vylolučení: 4:1. Sedmimetrové hody: 4/4 – 2/2. Diváci: 200.