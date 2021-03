Z důvodu rodinných a studijních povinností ale pomohla trenéru národního týmu Janu Bašnému jen do čtvrtku, po prvním přípravném zápase již odcestovala domů. „V pátek již budu fandit holkám ze Zlína. Každopádně je pro mě obrovský úspěch, že jsem se vůbec reprezentačního srazu mohla zúčastnit,“ zopakovala Vašulková, jež už v mládežnických kategoriích byla častou členkou reprezentačních výběrů.

Měla jste vůbec čas na rozmyšlenou?

V sobotu, den před začátkem srazu, mi volal trenér Bašný, že nominovaná brankářka je pozitivní, tak zda bych nemohla dorazit já. Bylo to rychlé, nejprve jsem si musela zajistit hlídaní, a poté co nejdřív absolvovat covid testy.

I přesun a testování bylo tedy hektické?

Ano. První ze dvou testů jsem absolvovala až v neděli a až po druhém pondělním jsem vyrazila. Ještě v Polsku jsem čekala na výsledky a až poté jsem se mohla připojit k holkám.

Kolik hráček z kabiny nároďáku znáte?

Znám téměř všechny – s většinou už jsem se potkala na srazech národního týmu a zbytek znám jako spoluhráčky z ligy. Všechny holky jsou fajn, přijaly mě pěkně.

Jaká byla odezva na vaši nominaci ze zlínské kabiny?

Vše bylo tak rychlé a navíc ještě o víkendu, takže se to holky dozvěděly až v týdnu.

Jak bylo vše složité pro vás, mladou maminku?

Nejdůležitější bylo vyřešit hlídání, nic jiného mi vlastně ani nebránilo. Naštěstí rodina a přítel mě podporují, takže mi vyšli všichni vstříc, za což jsem vděčná. Samozřejmě mi Natálka na srazu chyběla, už párkrát jsme byly na tak dlouhou dobu od sebe. Je to náročné, ale současně vím, že se má doma se všemi skvěle, je totiž společenská.

Berete nominaci jakou velkou šanci se zabydlet v národním týmu a třeba si zahrát kvalifikační boje o postup na MS?

O zabydlení bych nyní ještě nehovořila, byla to spíše výpomoc. Dvě stálé gólmanky nároďáku si aktuálně léčí zranění a brzy by se měly vrátit. Beru to tak, že jsem momentálně dostala možnost a šanci se ukázat, snad možná s výhledem do budoucna. Ale musím ještě hodně zabrat. Reprezentace je úplně něco jiného než klub – je to náročnější. O to víc musí každá bojovat o svůj post.

V mládí jste byla velký talent házené. Proč tak dlouhá přestávka?

V roce 2017 jsem musela na operaci paty a o rok později jsem zjistila, že čekáme miminko. Tím pádem se můj návrat oddálil a byl složitější. Do toho studuji vysokou školu, kde chci letos dodělat bakalářský titul. Vše je složitější skloubit hlavně časově. Navíc i fyzická stránka se vrací pomalu. Ale když se chce, všechno jde.

Kabina zlínských házenkářek se pomalu mění v jesle, o restart kariéry se pokouší i další maminka Gabriela Nygrýnová…

Pro mě je super, že už nejsem v týmu jako jediná maminka. I když holky jsou super, tak alespoň jedna chápe mateřské problémy. (smích) Bezdětné spoluhráčky se na nás přes prsty rozhodně nedívají, berou to tak, jak to je. Já jsem ráda, že jsem zpátky, ve Zlíně je super kolektiv a s holkama nemám vůbec žádný problém.

Zlínský tým se stále marně pokouší o play-off. Neměly být letošní výsledky lepší?

Vždycky mohou být lepší. (úsměv) Naši slabší chvilku z úvodu sezony jsme už překonaly a teď už to bude jen lepší. Čekají nás zápasy play-out, na které musíme pořádně připravit!

Jaký máte nyní cíl?

Dál se zlepšovat ve výkonech a trpělivě sbírat body, abychom byly v klidu. Ještě se oficiálně neví, jak to bude se sestupem, ale cíl je, abychom záchranu nemusely řešit a byly nejlépe v horní části tabulky play-out.

Kdy a proč jste se dostala vůbec do brány?

Mezi tyčemi jsem téměř od začátku. Jen si pamatuji, že mě zpočátku trenérka kvůli mé výšce zkoušela na spojce, ale nevyšlo to. V bráně jsem skončila už od minižaček. Dodnes si nedovedu představit být v poli, i když to mohou říct i holky naopak o gólmanském postu. (smích)