„Letos je složité mé ambice odhadovat. Chceme jet se špičkou a opět se zlepšit,“ nesvazuje se konkrétním umístěním Jakeš, nejmladší mistr Evropy v závodu do vrchu. „K této disciplíně se možná ve stáří vrátím, ale nyní ještě nenastal čas,“ dodal s úsměvem.

Jak jste spokojený se sezonou?

Zatím probíhá v rámci našich možností. Bohemka nám kvůli mé chybě bohužel nevyšla, přitom časy nebyly špatné, kolem pódia. Takový je závod, tak snad nyní se předvedeme.

Jak probíhala příprava, vše vyladěno a nachystáno?

Testovali jsme jednou v minulém týdnu a bylo to pozitivní. Odzkoušeli jsme nějaká nastavení, měli časomíru, aby to vypadalo. (smích) Jsme spokojení. Už nás čeká jen páteční kvalifikace, oficiální test Barumky jsme nejeli. Budeme se už jen soustředit na samotný závod.

Je startovní pole hvězdné?

Není výrazně jiné než v předešlých ročnících, ale konkurence vždy byla velká. I letos je pole kvalitní a fanoušek si přijde na své. Budeme se soustředit na nás, na výsledek v českém mistráku. Ale protože je to současně vrchol sezony, budeme se chtít ukázat mezi evropskou špičkou.

Jak bude startovní pole reagovat na dlouhou pauzu? Bude hladovější, nebo opatrnější?

Vůbec nevím. Barumka je vždy vyhecovaná. Evropané jedou svoji třídu, my se ale nechceme zahanbit a jedeme s nimi rychle, někteří rychleji. (úsměv) Uvidíme. Záleží na divácích, kteří dokáží některé vyhecovat k super výkonům.

Co je pro vás důležitější – body do českého šampionátu nebo úspěch mezi evropskou špičkou?

Takto těžko odpovědět. Body potřebujeme do našeho mistráku, ale protože je to Barumka a budeme se chtít ukázat našim fanouškům a sponzorům, nic nedáme zadarmo ani Evropě. Když tedy bude příležitost bojovat s někým mimo náš mistrák o lepší výsledek celkově, tak do toho půjdeme.

Jak náročnou trať připravili organizátoři jubilejního ročníku?

Barumka je každý rok těžká, tratě jsou plus mínus stejné. Nyní je to sice namotané z části jinak, ale úseky jsou slátané podobně, což ale není špatně. Stejně i jako skutečnost, že se městská erzeta jede opačně. Čeká nás extrémně těžký závod, nejnáročnější v domácím mistráku. Ale protože tady jedu už poněkolikáté, jsem místní, kromě počasí nás nic nemůže překvapit.

Jaké počasí by vám vyhovovalo?

Já bych si přál spíše vodu. Ale vzhledem k uvolnění epidemiologických opatření a návratu fanoušků k tratím bych si přál pěkné počasí. (úsměv)

V popředí mistráku je hodně regionálních posádek. Jaké mezi vámi panují vztahy?

My se vídáváme s kluky jen na závodech a za mě jsme všichni v pohodě, napříč startovním polem. Tím, že Erik jezdí Evropu, je asi nejvýše postavený, ale Zlínský kraj je rallye vždy zaslíbený a je nás tady kvalitních jezdců více. Je to jen dobře a věřím, že se naše kolonie ještě rozroste. (úsměv)

Hecování s týmovým parťákem Adamem Březíkem neprobíhá?

Vůbec ne. (smích) Já to pojal týmově, když by něco potřeboval, rád poradím, vysvětlím. Adam jde svou cestou a asi se hecuje spíše s kluky, co jsou stejně staří. Přece jenom je oproti mně mladší generace. Já se spíše více bavím s generačně mi bližšími – Tomášem Kostkou, Janem Kopeckým. A my se už moc nehecujeme, jedeme to svoje a snažíme se zrychlovat. My moc dobře víme, že hecování k úspěchu nevede, máme to za sebou. (smích)

Mladší si tedy pro rady k vám mazákům nechodí?

Když přijdou, rádi poradíme. Kluci si ale chtějí jít svou cestou, navíc Erik Cais jezdí každý víkend ve světe, oproti nám toho má najeto extrémně hodně, nemůžeme se srovnávat.

Kdo je největší talent nastupující generace?

Je jich tady více, ale vzhledem k výsledkům v českém šampionátu tak určitě Dominik Stříteský. Jeho nástup byl raketový, první sezona v kategorii R5 je famózní, dokázal to i nyní v Římě. Na Bohemce jel pod křídly továrního týmu, jistě právem. Moc mu to přeji. Jsem zvědavý, co předvede tady na Barumce. Pokud chce ale uspět, musí jezdit v zahraničí.

Co vás může o víkendu překvapit?

Hlavně počasí. Vzhledem k tomu, kolik aut pojede přede mnou, se mohou změnit podmínky na trati. Nevím ještě, jestli budu mít na trati špiony, kteří mi ráno dopředu projedou trať. Tam kde nevidíme, se může něco stát.