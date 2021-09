,,Nohy jsem po kole měla odpočinuté. Proto byl i běh radost. Po prvním okruhu jsem sice měla na Simonu Křivánkovou desetiminutovou ztrátu, běželo se mi však velmi dobře. A v průběhu třetího okruhu jsem se posunula na stříbrnou pozici. Na ní jsem pak zůstala až do cíle,“ radovala se Helena Kotopulu z cenného výsledku v posledním letošním závodu Českého poháru v dlouhém triatlonu.

Pohodu si přenesla i do závěrečného půlmaratonu rozloženého do tří okruhů.

,,Ve vodě to byla od začátku až do konce mlátička ze všech stran. Hned po startu jsem schytala několik kopanců a potom jsem v Písníku Hrádek bojovala o každý kousek volného místa,“ byla Kotopulu ráda, že měla první část Czechmana za sebou.

,,Na závod jsem odjela trochu vyčerpaná. Naštěstí jen psychicky, ne fyzicky. V týdnu jsem se totiž věnovala mým synům kvůli přípravě do školy,“ přiznala Helena Kotopulu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.