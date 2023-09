Zlínská triatlonistka Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) vybojovala ve Žďáru nad Sázavou titul mistryně republiky ve středním triatlonu. V závodu Pilman složeném ze 1,9 kilometru plavání (2 okruhy), 93 kilometrů cyklistiky (3 okruhy, převýšení 1250 metrů) a 21,1 kilometru běhu (3 okruhy, převýšení 270 metrů), dosáhla výsledného času 5:05:09.

Mistrovství republiky ve středním triatlonu Pilman, Helena Kotopulu | Foto: se svolením Heleny Kotopulu

Stříbrnou příčku obsadila se ztrátou 4 minut a 25 sekund Jana Dubcová, třetí skončila Markéta Cibulková (Iron Stars Beroun, 5:11:57.

Kotopulu na Vysočině získala už druhý letošní český triatlonový titul. Na začátku srpna triumfovala ve Slovakmanovi v Piešťanech, kde se radovala z prvenství na trati dlouhého triatlonu.

,,Do závodu jsem nastoupila unavená, protože v tomto období přípravu směřuji k Havajskému Ironmanovi. Ve Žďáru nad Sázavou jsem chtěla skončit do třetího místa, ale myslela jsem i na příčku nejvyšší,“ plánovala zlínská triatlonistka.

Plavání se jí povedlo.

,,V Pilské nádrži to byla tradiční mlátička. Brzy po startu jsem dostala ránu do hlavy a brýle se mi zarazily tak, že jsem myslela, že mám po oku,“ zavzpomínala na úvodní disciplínu Kotopulu.

Z vody vylézala na třetí pozici. Na čele byla Markéta Cibulková.

,,Na kole jsem se už v průběhu 3. kilometru probojovala na 2. místo. Na 35. kilometru mě ale předjela Jana Dubcová a pobyt na druhé pozici jsem ztratila. Jana ovšem měla na 70. kilometru defekt, při kterém ztratila 4 minuty a já jsem se v tomto úseku vrátila na druhou příčku,“ prozradila Ironmanka z krajského města.

Ta se pak v průběhu prvního okruhu v závěrečném půlmaratonu posunula před Markétu Cibulkovou do čela závodu.

,,V běhu jsem se ovšem nemohla domluvit s nohama ani s žízní. Ve druhém okruhu na občerstvovačce jsem proto strčila hlavu do lavoru s vodou. Poté se mi nohy konečně umoudřily a už se mi běželo lépe. Na otočkách jsem si hlídala největší soupeřky a rozestupy a s přibývajícími kilometry jsem už tušila, že pokud se nic zásadního nestane, tak první příčku udržím až do cíle. To se podařilo,“ radovala se z povedeného výsledku na Vysočině Helena Kotopulu.

Zlínská Ironmanka si vítězstvím v Pilmanovi zajistila nejen titul mistryně republiky ve středním triatlonu, ale také celkový triumf v letošním Českém poháru v dlouhém triatlonu. Ten vybojovala už potřetí během sedmi let, co se věnuje triatlonu.