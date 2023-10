ROZHOVOR/ Vrchol letošní sezony má před sebou triatlonistka Helena Kotopulu. V sobotu 14. října se brzy ráno SEČ postaví na start Ironmana na Havaji. Závod, který je mistrovstvím světa v dlouhém triatlonu, se koná v drsném prostředí na Big Islandu ve městě Kona. Zlínská Ironmanka se na téměř 20 000 kilometrů vzdálený ostrov v Pacifiku přesunula letecky z Prahy s přestupy v Amsterdamu a Los Angeles.

Helena Kotopulu před startem Ironmana na Havaji. | Foto: se svolením Helenu Kotopulu

V Koně bude závodit v největším a nejprestižnějším ironmanovém závodě na světě. Čeká ji tam absolutní triatlonový vrchol v těžkých podmínkách. K Havaji totiž patří vysoká vlhkost, velké horko a silné nárazové větry. Závodit bude i uprostřed lávových polí, kde není nic, co jí zastíní před velmi rozpáleným sluncem. Kvalifikovat se do havajského Ironmana se podaří jenom těm nejlepším triatlonistům.

Na základě jakých kritérií jste se kvalifikovala do letošního havajského Ironmana?

Kvalifikovala jsem se v loňském roce v říjnu v Ironmanu v portugalském městě Cascais, kde jsem vyhrála svoji kategorii age groups. V absolutním pořadí mezi ženami jsem v Portugalsku vybojovala druhou příčku.

Kolikrát jsem už v havajském Ironmanovi startovala?

Jenom jednou v roce 2017. Tenkrát jsem na ostrově Kona odstartovala svoji triatlonovou kariéru, vstup do české reprezentace a závodění mezi profesionálkami.

Jak jste trávila poslední dny v Česku před odletem na závod?

Naštěstí bylo krásné počasí a tak jsem mohla v trénincích jezdit na kole i běhat venku. Trénovala jsem v okolí Zlína. Bohužel mě ale od posledního závodu v září v Doksech trápí viróza, které se nemůžu pořádně zbavit. Nic na ni nezabírá. Možná je to úbytkem mé váhy před nejdůležitějším závodem v letošní sezoně.

Jak tréninky probíhaly?

Většinou tak, jak mi to dovolila rodina a práce. Nebylo to jednoduché všechno skloubit. Navíc jsem měla spoustu vyřizování kolem odletu do Pacifiku. Byl to boj s časem. Ale myslím, že jsem se připravovala zodpovědně a správně. Nic jsem neošidila.

Na co jste se v trénincích nejvíc zaměřila?

Hlavně na plávání, konkrétně na plavání se zátěží. V některých trénincích jsem na doporučení trenéra plavala kvůli velkému odporu i s padákem. To je už můj poslední pokus pokusit si v triatlonových závodech zlepšit plavecký čas. Na kole jsem jezdila hlavně v kopcích. V posledním období mám totiž pocit, že mám na kole slabší nohy. Snad to zabralo. Nejvíc mě v přípravě bavil běh. Od únorového zranění, kdy jsem si natrhla lýtkový sval, jsem se v polovině sezony zase dostala do tempa. Lýtko už vůbec necítím a také úbytek váhy zrychlil na dlouhých běžeckých tratích moje časy.

Kdy jste do Pacifiku odletěla?

V pátek 6. října v 8.40 hodin z Prahy přes Amsterdam a Los Angeles.

Jaké jste před odletem měla poznatky o podmínkách a počasí na ostrově Kona?

Neměla jsem čas to podrobně prozkoumat. Ale tam je počasí stálé a téměř pořád stejné. Je tam krásně teplo a větrno.

Jak jste na Havaji před sobotním závodem dolaďovala formu?

Odletěla jsem tam s oběma syny Mikisem a Nikosem. Hned po příletu v pondělí jsem si volně zazávodila v doprovodném 3,8 kilometru dlouhém plaveckém závodu. Mladší syn Nikos se v úterý zúčastnil dětského Ironmana. Mezi tím jsem absolvovala dolaďovací tréninky, nic jsem ale už nepřeháněla. Se syny jsme byli i na výletech. Chvíli jsem si také poležela i u bazénu. Bylo to pestré.

Je pro Vás Ironman na Havaji pojmem?

Havajský Ironman je něco, o čem jsem četla v knížkách a přála si to zažít na vlastní kůži, nebo se na místo, kde závodí nejlepší triatlonisté, alespoň zaletět podívat. Proto jsem šťastná, že si na ostrově Kona můžu už podruhé zazávodit. Bude to už ale naposledy. Prostředí okolo Havajského Ironmana je srdcem triatlonu, které jsem chtěla ukázat synům. První start v Havajském Ironmanovi roce 2017 mi zůstal pevně ve vzpomínkách. Mám pocit, že tento závod dokonale znám. Že znám trať cyklistiky i maratonu. Na ní každou zatáčku, palmu, dům. Havajský Ironman byl před šesti lety pro mě velmi silný zážitek.

Co budete dělat poslední hodiny před startem sobotního závodu?

Určitě budu něco jíst (úsměv). Dám pusu Mikisovi a Nikisovi a potom už se soustředím jenom na svoje tělo.

S jakým cílem jdete do závodu?

Jako vždy, přání mám velké. Jestli se to podaří, to se teprve uvidí. Skončit ve své kategorii do třetího místa by bylo nádherné, do pátého místa super, umístit se v TOP 10 by bylo také dobrým výsledkem. Pokud skončím hůř, než na desáté příčce, tak se něco pokazí.

Kdo letos na Havaji patří k největším favoritkám?

To vůbec netuším. Moc jsem to nezjišťovala. Bohužel práce, děti, rodina, tréninky a vyřizování kolem odletu na závod mi vzalo od rána do večera veškerý čas. Favoritky a konkurenci neřeším.