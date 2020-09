Titul získala největší favoritka Simona Křivánková z hranického Rocktechnik triatlonu, jež byla v cíli 4 minuty a 18 sekund rychlejší. Třetí místo obsadila Brňačka Hana Švarcová (4:54:35). Petra Jenyšová z otrokovického KESBUK Teamu skončila v čase 6:32:21 devatenáctá.

,,Z umístění i výsledného času mám velkou radost. V posledním období se mi vyplatilo absolvovat několik tréninkových závodů, poctivě rehabilitovat a věnovat se stabilizačnímu cvičení,“ usmívala se po vyhlašování výsledků Helena Kotopulu.

Ta se však netěšila na úvodní plavání.

,,Na Vysočině už bylo chladno a ani po pětiminutovém rozplavání, i když byl povolený neopren, jsem se pořádně nerozehřála. Ve vodě to pak byla velká tlačenice a boj o každý kousek volného místa. Spoustu kopanců ale asi schytal každý. Postupně se však startovní pole roztrhalo a já jsem si plavala svým tempem,“ zavzpomínala na začátek závodu Kotopulu.

Z vody vybíhala na deváté pozici. ,,S tím jsem ovšem počítala a těšila jsem se na stíhací jízdu na kole. To mě totiž baví,“ svěřila se triatlonistka ze Zlína.

,,Na 25. kilometru se mi ovšem na nekvalitní silnici uvolnila hrazda, až mi málem levá opěra upadla i se šroubky. Za chvíli se mi to samé stalo na druhé straně. Naštěstí po nedávných zkušenostech se zapadlým sedlem vozím na kole v kapse na jídlo imbusovým klíč sebou. Ten byl sice celý zalepený, ale alespoň mi nevypadl z ruky a já jsem si mohla za jízdy postupně šroubky dotáhnout,“ musela být na trati pořádně zručná Helena Kotopulu.

Reprezentantka Titan Trilife Zlín i přes technické patálie postupně až na Simonu Křivánkovou předjela všechny soupeřky a z druhého depa vybíhala z druhé příčky.

,,Protože jsem věděla, že je Simona výborná běžkyně, tak jsem se soustředila na udržení stříbrné pozice. To se mi také podařilo,“ pochvalovala si čtyřicetiletá Ironmanka z krajského města.

A jak povedený výsledek ve Žďáru nad Sázavou oslavila?

,,V neděli jsme s rodinou byli na cyklovýletě na zmrzlině a potom jsem chytala děti do školy,“ prozradila závěrem Helena Kotopulu.

V závodu mužů získal za čas 4:16:48 Pavel Hradil (Titan Trilife Zlín) sedmé místo. Z dalších zlínských triatlonistů doběhl Petr Cívela (4:18:15) devátý, Petr Vabroušek (4:18:38) desátý, Jan Pražan (4:43:54) osmačtyřicátý a Miloslav Foret (5:00:31) osmasedmdesátý. V cíli bylo kvalifikováno 206 triatlonistů.

Pavel Hradil si chtěl na Vysočině napravit reputaci z nedávného nevydařeného mistrovství republiky v olympijském triatlonu v Příbrami. V týdnu ho ovšem sužovaly zdravotní problémy.

,,Závod se pro mě od začátku vyvíjel příznivě. Nejvíc spokojený jsem s plaváním. Takticky jsem startoval z kraje startovního pole, abych se vyhnul mlácení mezi závodníky. To se mi také vyplatilo a od první bójky jsem plaval na prvním místě. Až na metě 1700 metrů mě přeplaval Lukáš Kočař z Konrad Tools Teamu, který se společně s Matějem Buriánem ze Slavie Praha dlouho úspěšně schovávali za mnou. Z vody jsme šli společně,“ upozornil nejúspěšnější regionální reprezentant v závodu Pavel Hradil.

Kočař pak měl nejrychlejší depo i přechod na kolo. ,,To byla poslední možnost, kdy jsem ho na trati naposledy viděl,“ pronesl s nadsázkou Hradil.

Ten na kolo naskakoval ve stejný okamžik s Buriánem.

,,Tady ale přišla moje první taktická chyba. Buriána jsem se měl udržet. Ovšem ten se mi brzy vzdálil a potom už jsem ho nedojel. Navíc mě za chvíli dojela skupina příbramský Jan Hradecký, Petr Soukup z Nové Paky a Jakub Langhammer z Litvínova a na 10. kilometr nás dostihl ještě Jan Wainer z OMT. V této skupině, z níž odpadl Hradecký, jsem se udržel do 50. kilometru. V tomto úseku se mi ale do cesty připletla jedna triatlonistka. Musel jsem přibrzdit a tím jsem ze skupiny odpadl. Na konci cyklistiky mě ještě dojeli klubový kolega Petr Cívela, Slovák Karol Džalaj z hranického Rocktechnik Triatlonu, Lukáš Slatinský z týmu Here To Win a znovu Hradecký. Po kole jsem byl na deváté pozici,“ popsal vývoj druhé části Pilmana triatlonista ze Vsetína v barvách Titan Trilife Zlín.

Hradilovi se však v následném závěrečném běhu úvodních 7 kilometrů běželo dobře. Postupně předběhl Cívelu, Hradeckého, Džalaje, Slatinského a Wainera.

,,Na 10. kilometru mi však došla energie a závod už mi nechutnal. V absolutním pořadí jsem proto doběhl na 7. místě. V AGE GROUB jsem byl v cíli klasifikovaný na 2. příčce,“ informoval Pavel Hradil, který byl se svým výkonem ve Žďáru nad Sázavou nakonec spokojený.