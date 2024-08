Základ k povedenému výsledku položila už v úvodním plavání.

,,Některé soupeřky i pořadatelé mě upozorňovali, že v Labi jsou silné proudy. Proto jsem na ně čekala. Ovšem žádný proud jsem v něm necítila. Ve vodě mě ale trochu bolela záda. S časem 33 minut jsem však velmi spokojená,“ tvrdí Kotopulu.

Po výběhu z vody ji záda držela a po prvním depu ji před cyklistikou motivovaly davy diváků.

,,Na kole to však bylo od prvního kilometru velké trápení. Nohám se vůbec nechtělo. Snažila jsem se do sebe něco dostat, ale na začátku se mi všechno vracelo. Kolo jsem si v Hradci Králové moc neužila a do druhého depa jsem přijela po 90 utrápených kilometrech,“ přiznala Ironmanka ze Zlína.