,,V okolí Cozumelu bylo nádherné průzračné moře s pestrým podmořským světem. Bylo tam ale také velké horko a spalující slunce,“ letmo přiblížila prostředí Helena Kotopulu, kde se závod uskutečnil.

Ta vodu opouštěla na dvaadvacáté pozici. ,,Plavalo se podél pobřeží. Po startu jsem se však podle předpokladů neudržela většiny soupeřek. Proto jsem plavala ve vlnách sama. Bohužel mě často odnesly mimo trať. Navíc jsem schytala hodně žahanců od medúz. V jednom úseku jsem navíc dostala velkou křeč do nohy a uvažovala jsem o zavolání o pomoc z doprovodných člunů. Křeč naštěstí ustoupila a tak jsem mohla ve vodě pokračovat,“ zavzpomínala na úvod Ironmana v Mexiku Kotopulu.

Rovinatá cyklistika s převýšením jenom 400 metrů byla rozložená podél moře do třech okruhů. Ve třetím okruhu při foukal silný vítr.

,,Na začátku kola jsem nebyla v ideálním rozpoložení. Točila se mi hlava, měla jsem žízeň a hlavně jsem nemohla dosáhnout na předepsané watty. To byl ještě důsledek požahání od medúz, kdy jsem měla popálenou pravou polovinu těla, ruku i nohu. V průběhu druhého okruhu už mi ale bylo líp a pořádně jsem se rozjela. Cyklistika mě začala bavit. Postupně jsem předjela spoustu soupeřek a posunula se až na patnácté místo. Štvalo mě však, že spousta triatlonistů jezdilo proti pravidlům v háku,“ divila se benevolenci rozhodčích reprezentantka klubu Titan Trilife Zlín.

Kotupulu se potom dařilo i v závěrečném rovinatém maratonu. Po něm do cíle doběhla na jedenácté příčce.

,,Při běhu ale bylo velké čtyřicetistupňové horko. A přestože mám teplo ráda, tak to byla hodně náročná závěrečná část závodu. Sypala jsem si na sebe, do dresu i do kšiltovky hrsti ledu. Vždy mě to však jenom na chvíli ochladilo. Maraton měl ovšem skvělou atmosféru. Podél jeho trati bylo hodně diváků, hrály kapely a tančila se salsa.,“ prozradila Ironmanka z krajského města.

Výsledek v Cozumelu ji potěšil. ,,Přestože byl hlavně při běhu, kdy jsem se posledních sedmnáct kilometrů dost trápila, na mém výkonu poznat výpadek po zranění, tak jsem se svým vystoupením ve střední Americe spokojená. Chtěla jsem ale skončit do desátého místa. Proto mě mrzí, že mě do rychlejšího tempa nepustila ztuhlá lýtka. Na umístění v Top 10 mi chyběly čtyři minuty,“ mírně zalitovala Helena Kotopulu.

Ta si ovšem návrat na Ironmanové tratě užívá. ,,Ještě v Cozumelu jsme si s mým dokonalým supportem Alicí Bednaříkovou projely ostrov na skútru. Také jsem se vykoupala v křišťálovém moři a slunila se na osamocených plážích. Po návratu domů jsem nakoupila grilovaná kuřata, rozdala dárky a pochlubila se fotkami i videem z Mexika. V práci mi kolegové upekli frgály,“ potěšilo Kotopulu.

Ironmanka ze zlínského Titan Trilife klubu však dlouho odpočívat nebude. ,,Snad mi brzy poleví bolesti lýtek. A potom se chystám absolvovat tradiční zlínské prosincové běhy. Mikulášský, Štěpánský i Silvestrovský,“ plánuje Helena Kotopulu.