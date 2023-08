Měli relativně přijatelnější los, který zatím stoprocentně využili ve svůj prospěch. Fotbalisté Zlínska v dosavadních třech utkáních MSFL získali devět bodů, se skóre 8:0 vévodí čelu třetí nejvyšší soutěže!

David Rojka. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Někteří možná trochu lítají v oblacích, jsou na to náchylnější. Hráče však už znám, případně si s tím poradím a ukočíruju je!" neobává se lodivod lavičky otrokovického mančaftu David Rojka.

Včetně MOL Cupu máte pět vítězství v řadě, v MSFL jste podruhé v sezoně uspěli na půdě nováčka. Jak se ohlížíte za výhrou 4:0 v Bohunicích?

Průběh zápasu byl jednoznačný. Kalkulovali jsme s tím, že Bohunice budou po středečním poháru s Kroměříží unaveny, na tuto zátěž nejsme v našich končinách zvyklí. Potvrdilo se, že jim nepůjdou tolik nohy, na začátku jsme toho využili – vytvořili jsme si tlak a po pěti minutách jsme vedli.

Nepolevili jste, do poločasu jste přidali další gól…

Byli jsme lepší, vytvářeli jsme si šance, domácí tolik nekladli odpor, na 2:0 dával pojistku Robo Russmann, který pěkně zavřel tyč. Bohunice měly jednu šanci, po poločase jsme měli vést 5:1. Hodně příležitostí spálil Denis Dziuba, o poločase jsem mu pak říkal, ať si s tím hlavu nedělá.

Jak vypadal druhý poločas?

Prostřídali jsme to, de facto si zahráli všichni hráči. Přežili jsme pološanci Bohunic, pak Gerža zvyšoval na 3:0, bylo rozhodnuto. Na 4:0 dal ze standardky Perňa (Olex Pernatskyi). Zaslouženě jsme zvítězili, kluci šli do zápasu zodpovědně, kvalita hry neutrpěla ani po prostřídání. Jsme na vlně, snad nám to vydrží co nejdéle.

Potřetí v řadě se prosadil kapitán Pernatskyi. Znovu se ukázalo, jak je pro vás důležitý, že?

Přesně tak. Znovu dal gól z rohu, umí si to najít. Na druhou stranu to není jen o něm, dobře hrají i Dano, Russmann nebo Gerža. Když pak sáhnu na střídačku, tak kvalita nejde dolů. Všichni navíc dostali minutáž. Včetně Rožka.

Rojka chválí šířku kádru, mluví i o losu: Čekal jsem Sigmu nebo Baník!

Viktor Rožek střídal hrota Kašpárka…

Na hrot šel Denis, což se nám už osvědčilo v poháru – nahoře dobře pracuje, má dobré plíce. Pouze mě mrzelo, že se neprosadil. Viktor pak hrál jako podhrot.